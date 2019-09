Ruumisarkkuverstaasta kasvoi hautaustoimisto – 130-vuotias oululaisyritys on nähnyt trendien muuttuvan arkuissa ja muistotilaisuuksissa

130-vuotiaan J. Ala-Ahon Hautaustoimiston toimitusjohtajan Oula-Aleksi Mikkosen mukaan omaiset haluavat kaikki palvelunsa yhden luukun periaatteella.

Yhteiskunnan muutokset ja trendit näkyvät niin perinteisessä asiassa kuin hautajaiset. Entistä useammin hautajaiset ovat yksilöllisiä, vainajan persoonallisuutta heijastavia.

Oululaisen J. Ala-Ahon Hautaustoimiston toimitusjohtaja, yrittäjä Oula-Aleksi Mikkonen kertoo sen näkyvän muun muassa arkuissa ja muistotilaisuuksissa.

– Nykyisin on tarjolla esimerkiksi tunnettujen suunnittelijoiden piirtämiä design-arkkuja. Muistotilaisuudet musiikkeineen, puheineen ja tarjoiluineen voivat olla hyvin monenlaisia. Enää ei mennä aina sen saman kaavan mukaan, sillä hautajaiset ovat ihmisen viimeiset juhlat. Totta kai perinteisiä muistotilaisuuksia pidetään edelleen paljon, Mikkonen sanoo.

Hautaustoimistolla on pitkät perinteet, sillä se on toiminut jo 130 vuotta. Nyt toimisto on hautausalalla Suomen toiseksi vanhin yritys ja saman suvun omistuksessa olevista kaikista iäkkäin.

Oululaisista edelleen toimivista yrityksistä se on vanhimpien joukossa kaikki alat huomioiden.

Historiaa koottu jo kymmenen vuotta

Liikkeen kasvu 130-vuotisen historiansa aikana pienestä ruumisarkkuverstaasta moderniksi täyden palvelun hautaustoimistoksi on puettu tarinaksi, jonka kokoaminen käynnistyi jo yli kymmenen vuotta sitten.

– Onneksi se aloitettiin silloin, koska nyt aikalaiset ovat jo kuolleet. Näin saatiin heidän haastattelunsa talteen, Mikkonen kertoo.

Sitä on ollut monta ihmistä tekemässä. Ensin opiskelija teki kevyen version lopputyönä, mutta koska siitä haluttiin kunnollinen, valittiin historian ammattilainen Kirsi Schali työstämään se loppuun.

– Paljon löytyi historiatietoa, jota me emme tienneet tai muistaneet olevan olemassa. Aiemmin kyse on ollut suvussa kulkevasta historiatiedosta, nyt historiaa on katsottu tutkijan tieteellisestä näkökulmasta.

Alkuvaiheesta löytyi vähemmän tietoa, omat arkistot alkavat 1950-luvusta eteenpäin. Vuosikymmenten varrella tehdyissä parissa muutossakin on jotakin kadonnut.

– Mielenkiintoista on itsekin lukea oman yrityksen historiaa. Suurin osa ihmisistä on kuollut ennen minun aikaani, joten tässä oppii myös omista sukujuurista.

Oulussa kolme vanhaa toimistoa

Yrityksen perusperiaate ei ole juuri muuttunut, mutta palveluvalikoima on laajentunut huomattavasti. Mikkosen mukaan merkittävin muutos on työmäärän lisääntyminen ja palvelujen monipuolistuminen.

– 20 vuoden aikana omaisten tapa toimia on muuttunut. Omaiset haluavat kaikki palvelunsa yhden luukun periaatteella. Me hoidamme kuolemaan ja hautajaisiin liittyvät asiat omaisten apuna, Mikkonen miettii.

Harjoittelija Mirva Mikkonen sitoi kukkakimppua hautaustoimistokoiran Pertin valvonnassa. KUVA: Jarmo Kontiainen

Kilpailu Oulussa poikkeaa hieman verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Oulussa on kolme vanhaa toimistoa, joista Mikkosen J. Ala-Aho on vanhin, seuraava on 30 vuotta nuorempi ja kolmaskin on toiminut jo yli 80 vuotta. Hautaustoimistoja on Oulussa viisi.

– Markkinat ovat vaikea uusille yritykselle tulla. Paljon on yrityksiä on tullut ja käynyt, osa on jäänyt. Kilpailu on tervetullutta. Oulussa on hyvä, terve kilpailu, joka pitää hinnat kurissa. Uudet yritykset tuovat aika usein mukana jotakin uutta, Mikkonen sanoo.

Vaikka Oulu on iso kaupunki, sen väestö on hyvin nuori. Suhteessa valtakunnan keskiarvoon, ihmisiä kuolee vähemmän kuin väestöpohja antaisi ymmärtää.

– Volyymi on vakio, markkinoihin emme voi itse vaikuttaa. Sen hoitaa luonto.