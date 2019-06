Ruskossa vietetään Jätteiden yötä perjantaina – ammattikokit tekevät annoksia hävikkiruuasta ja kiertoajelulla pääsee tutustumaan alueeseen

Jätehuollossa eletään vuoden kiireisintä aikaa lomakauden lähestyessä. Ruskon jätekeskuksessa Oulussa järjestetään perjantaina 7. kesäkuuta Jätteiden yö, jolloin jätekeskus on auki kello 23:een saakka.

Illan aikana kampanjoidaan muun muassa ruokahävikin vähentämisen puolesta. Ravintola Tuban kokit valmistavat ruoka-annoksia, joissa on käytetty kaupan hävikkiin meneviä aineksia. Ilmainen hävikkiateria tarjotaan 500 ensimmäiselle kello 18:n jälkeen saapuvalle henkilölle.

Lisäksi Oulun Maa- ja kotitalousnaiset jakavat hävikkiin menevistä elintarvikkeista valmistamiaan pirtelöitä maksutta niin kauan, kun aineksia riittää. Lisäksi he kertovat, miten kotona voi välttää ruokahävikin syntymistä. Samalla he opastavat, miten voi tunnistaa ympäristölle haitalliset vieraskasvilajit ja miten niiden leviämistä ympäristöön voi ehkäistä.



Illan aikana julkaistaan Kiertokaaren järjestämän tähderuokareseptikilpailun voittaja. Kilpailu julkaistiin Kiertokaaren Jäteoppaassa 2019. Kilpailun voittaja saa 100 euron lahjakortin ravintola Tubaan Oulussa.



Työpaja Cykkelin henkilökunta tekee maksutta polkupyörien kevythuoltoa alkuillasta kello 20:een saakka. Illan aikana huutokaupataan seitsemän Cykkelin kunnostamaa käytöstä poistettua polkupyörää. Joukossa on sekä lasten, naisten että miesten pyöriä.



Opastetuilla kiertoajeluilla näkemään Ruskon jätekeskuksessa paikkoja, joihin asiakkaat eivät tavallisesti pääse. Kiertoajelut lähtevät kello 19, 20 ja 21.



Illan musiikista vastaavat Köpöt-yhtye, joka soittaa covereita Johnny Cashista Lynyrd Skynyrdiin ja CCR:ä.



Kiertokaaren maskotti Oiva Roina jakaa karkkia lapsille, ja lapset pääsevät tutustumaan jätekeskuksen pyöräkoneeseen.