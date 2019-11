Ruskon Puuilo muuttaa Oulussa – uusi tavaratalo rakentuu noin kilometrin päähän nykyisestä kauppapaikasta

Kyllä Puuilo on monipuolinen kauppa, mutta myös moni tuote on tosi kallis. Jopa Limingan tullin prisma myy jotain tuotetta halvemmalla. Ostin kaksi kaasupullon alipaine venttiiliä syksyllä. Puuilossa huomattavasti kalliimpi just saman merkkinen tuote. Kannattaa vertailla.