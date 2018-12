Ruskon jätekeskuksessa roihusi tulipalo – "Sammuttamiseen tarvittiin kaivinkonetta ja paljon vettä"

Ruskon jätekeskuksessa Oulussa syttyi tulipalo torstain vastaisena yönä. Kierroksella ollut vartija huomasi palon ja hälytti paikalle pelastuslaitoksen vähän ennen kello yksi yöllä.

Päivystävä palomestari Marko Hottinen kertoo, että palopaikka sijaitsi yhdyskuntajätettä sisältävällä alueella.

– Palo oli noin 300 neliön alueella, savun lisäksi näkyi myös liekkejä. Sammuttamiseen tarvittiin kaivinkonetta ja runsaasti vettä.

Pelastuslaitos urakoi yöllä tuntien ajan, että Ruskon tulipalo saatiin sammumaan.

Hottinen kertoo, että vastaavantyyppisiä tulipaloja syttyy muutamia kertoja vuodessa.

– Palon syttymissyy on luonnollinen. Jätealueella on käymisprosesseja. Vuosien saatossa sinne on viety monenlaista jätettä.

Hottisen mukaan jätekeskuksen tulipalot voivat olla hankalia ja pitkäkestoisia. Ne saattavat roihahtaa tuntien tai päivien jälkeen uudelleen palamaan.