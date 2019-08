Haaparannasta tuttu ruotsalainen Rusta-tavaratalo on tulossa Ouluun ensimmäisenä Suomessa. Myös kolme tai neljä muuta isoa kauppaketjua ovat perustamassa tavaratalon Kaakkurin uuteen kauppakortteliin.

Ruotsalainen tavarataloketju Rusta pyrkii Ouluun, ja sille on varauksessa tontti sekä myymälärakennus Kaakkurista. Paikkaan kaavaillaan kokonaista kaupallista korttelia, johon tulisi lisäksi päivittäistavarakauppa ja pari muuta suurehkoa tavarataloa.

Kiinteistösijoitusyhtiö NREP Oy on tehnyt Oulun kaupungille tonttivarauksen, jossa se hakee Kaakkurista liike- ja toimistorakennusten tontteja. Tarkoitus on sijoittaa alueelle liikerakennusten korttelit, joista toiseen saisi rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kolmannelle tontille tulisi pysäköintialue.

Tontti, johon voi rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön, on kooltaan 10 960 neliötä, ja sille myönnetään rakennusoikeutta 4 840 kerrosalaneliötä. Toisen tontin pinta-ala on 8 555 neliötä ja rakennusoikeutta on 4 000 kerrosalaneliötä.

Kaikkiaan Metsokankaantien ja eteläisen puolen Pesätien kulmaukseen olisi tulossa lähes 9 000 neliön kokoinen markettien kokonaisuus. Suurimpia marketteja Oulussa on Limingantullin Prisma, jossa on kuuden vuoden takaisen laajennuksen jäljiltä tilaa 16 500 neliötä.

Varaushakemuksessa kaavaillaan päivittäistavaramarketin kooksi 2 000–2 500 neliötä. Rakennuksiin on tulossa sen ja Rustan lisäksi kaksi tai kolme muuta tavarataloa.

– Ne ovat kaikki tunnettuja vähittäiskaupan ketjuja. Käyttäjien tilakoot vaihtelevat 2 000:n ja 3 000 neliön välillä, joten puhutaan isoista myymälöistä. Alustavasti olemme suunnitelleet Rustalle noin 3 000 neliön liiketilaa. Enempää emme tässä vaiheessa voi toimijoista tuoda esille, sanoo kiinteistösijoitusjohtaja Joonas Lemström NREP:stä.

Rustalla ei ole ainakaan tällä hetkellä Suomessa omia tavarataloja, joten Kaakkurin tavaratalo tullee olemaan sen ensimmäinen liike.

Lemströmin mukaan koko hanke on tavoitteena saada valmiiksi alkuvuodesta 2022.

– Kyseessä on näkyvä ja jo valmiiksi vahva kauppapaikka. Alueelle on käyttäjäkysyntää useilta vähittäiskaupan toimijoilta, jotka sopivat hyvin big box -tyyppiseen kaupan hankkeeseen. Hankkeen myötä meillä on myös mahdollisuus vahvistaa alueen kaupallista palvelutarjontaa, hän perustelee kauppapaikan valintaa.

Big box nimitystä käytetään Lemströmin mukaan vähittäiskaupan rakennuksista tai hankkeista, joiden yksittäiset tilakoot ovat hyvin suuria. Ne sopivat toimijoille, joiden konsepti perustuu suuriin myymälöihin.

Alueelle tullaan tekemään mahdollisten rakennusten takia liikennejärjestelyjä. Esimerkiksi Metsokankaantien vieressä menevää kevyen liikenteen väylän osuutta joudutaan siirtämään.

NREP kertoo olevansa Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä, ja se hallinnoi yli 4 miljardin euron suuruista kiinteistövarallisuutta. Toiminta koskee kaikkia kohteita kiinteistöalalla, kuten asuntoja, toimistoja, liiketiloja ja logistiikkaa.

– Esimerkkejä lähiaikoina toteuttamistamme liiketilahankkeista Suomessa ovat esimerkiksi Espoon Bredis ja Rajamäen Lähde.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina esittää Oulun kaupunginhallitukselle, että se myöntää suunnitteluvarauksen tonteista NREP Oy:n hankkeeseen tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2021 loppuun saakka.

Nyt varattavat tontit ovat olleet haussa kaksi kertaa aikaisemminkin. Toukokuussa 2011 kaupunginhallitus teki Keskon ja Plantagenin kanssa tonteista vuokrasopimuksen, jonka mukaan Kesko rakentaisi noin 9 000 neliön kokoisen Plantagen-puutarhaketjun myymälän ja tiloja muille erikoiskaupoille. Hanke jäi kuitenkin toteutumatta.