Rubikin kuutio on helppo nakki – EM-hopeaa voittanut oululainen Olli Vikstedt näyttää ja neuvoo, miten kuutio ratkaistaan sokkona reilussa minuutissa, katso video!

Nyt on taito hyppysissä. Kevään abiturientti Olli Vikstedt kilpailee Rubikin kuution ratkaisemisessa silmät sidottuna. Hänen nopeusennätyksensä on reilu puoli minuuttia. Takana on yli viiden vuoden innostus ja harjoittelu. Jutun lopusta löydät mestarin vinkit kuution kesyttämiseen.

Klik, klik. Kuutio liukuu sulavasti eri asentoihin niin vauhdikkaasti, että katsoja ei enää pysy perässä. Digitaalinen ajanottokello käy. Reilussa minuutissa Rubikin kuution jokainen sivu on sellainen kuin pitääkin: yksivärinen.

Homma saattaa näyttää helpolta, mutta ei se kaikilta onnistu – varsinkaan silmät sidottuina. Olli Vikstedt, 19, on kotonaan kuution parissa ja myös kirjaimellisesti olohuoneessaan. Kevään abiturientti on kokenut Rubikin kuution nopeuskisojen, speedcubingin, harrastaja eli cubettaja, joka on saavuttanut lajissa sokkona useita Suomen mestaruuksia.