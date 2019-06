Rotuaarin ja Isonkadun välisen Arinan käytävän voi muuttaa liiketilaksi – "Esillä on ollut monenlaisia vaihtoehtoja"

Osuuskauppa Arina kaavailee tilaan ulkopuolista toimijaa. Yksi vaihtoehto on kahvila.

Rotuaarin aukion ja Isonkadun yhdistävästä käytävästä tulee liiketilaa. Samalla yleinen läpikulku käytävässä suljetaan. Käytävää on käytetty viime aikoina pääasiassa jalankulkuun.

Aloitteen käytävän käyttötarkoituksen muuttamisesta on tehnyt osuuskauppa Arina.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi tiistain kokouksessaan Arinalle luvan käytävän käyttöön liiketilana. Arinan tulee hakea käyttötarkoituksen muutokselle vielä poikkeamis- ja rakennuslupa.

Käytävä liittyy suoraan Hotelli Arinan tiloihin. Se on tehty aikoinaan hotellin rakentamisen yhteydessä.

Arinan hallintojohtajan Paavo Härön mukaan tilaa kaavaillaan ulkopuolisen toimijan käyttöön.

– Esillä on ollut monenlaisia vaihtoehtoja. Yksi niistä on kahvila, Härö toteaa.

Arina ryhtyy tarvittaviin muutostöihin heti poikkeamis- ja rakennusluvan saannin jälkeen.

Lupa käyttötarkoituksen muuttamiseen myönnettiin Arinan hakemuksen mukaisesti viiden vuoden määräajaksi. Sen jälkeen ratkaisusta voi tulla pysyä. Tilan käyttöä seurataan määräajan kuluessa ja sen perusteella harkitaan asemakaavamuutoksen ja pysyvän sopimusmuutoksen tekemistä.

Arina jätti viime marraskuussa asemakaavamuutospyynnön käytävän käyttötarkoituksen muuttamisesta, mutta asia ei tuolloin edennyt.

Kaupungin ja Arinan vuonna 2003 tekemän sopimuksen mukaan käytävä on yhteiskäyttötilaa, joka toimisi niin sanottuna kauppakäytävänä.

Tarkoituksen mukainen käyttö on ollut vähäistä. Kauppakeskus Valkean tulon jälkeen se on entisestään vähentynyt. Joulun alla siellä on toiminut pop-up-myymälöitä. Tyhjillään olleessa käytävässä on ilmennyt järjestyshäiriöitä ja ilkivaltaa.

Käytävässä toimi välillä määräaikaisella rakennusluvalla Arinan kahvila Coffee House. Se on siirtynyt sittemmin muualle hotellin tiloihin.

Suora hissiyhteys Kivisydämeen säilyy. Kulku sinne toimii Kirkkokadun puolelta.