Robotit hoitavat nyt rutiinitoimintoja Oulun kaupungin rakennuslupien käsittelyssä

Ihan kivoja ovat tuollaiset robotit, mutta se että on pitänyt robotteihin turvautua, kertoo vain yhdestä asiasta ja se on se, että meidän säännöt ovat sairaat. Meidän on alettava nyt luopumaan tästä sääntöjen palvonnasta ja palattava normaaliin yhteiskuntajärjestykseen. Normaalimalli on se, että meillä on yleiset säännöt rakentamista varten kuten että viisi metriä lähemmäs tontin rajaa ei saa rakentaa, tai jos haluaa rakentaa, niin sitten pitää hakea lupa naapurilta.

Viranomaisen apuun voi turvautua myös ne kansalaiset jotka ovat epävarmoja ja haluavat projektilleen varmistuksen etukäteen. Meille kaikille muille kansalaisille riittää yleiset säännöt ja voimme itsenäisestä ja omatoimisesti rakentaa varastot, autokatokset, aidat ja leikkimökit. Niihin ei tarvitse mitään rakennuslupia, koska asia on niin yksinkertainen, että yleiset säännöt riittävät.

Normaalissa mallissa riittää se, että Oulun kokoisessa kaupungissa on yksi viranomainen hoitamassa "rakennuslupia", koska hakemuksia tulee käsittelyyn noin 1-2 viikossa. Paljonko on nyt maksettu meidän verorahoista näihin robotteihin? Tuollainen laitos ei alle miljoonan lähde edes käyntiin, että se on aivan varma. Viimeksi kun kuulin, niin olivat taas nostamassa meidän veroja. Verot ja säännöt on saatava alas eikä suinkaan ylös. Ne on meidän rahoja.