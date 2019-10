Robin Packalen esiintyy syyslomaviikolla ilmaiskonsertissa Ouluhallissa – kaupunki järjestää tekemistä lomaviikolle

Oulun koulujen syyslomaviikon kunniaksi Ouluhallissa järjestetään ensi viikolla X-ONpop-konsertti, jonka pääesiintyjä on Robin Packalen.

Hänen lisäkseen illassa esiintyvät oululainen bändi Kaindofredi sekä urbaania poppia ja räppiä yhdistelevä oululaisartisti Sana. Ikärajaton, maksuton ja päihteetön tapahtuma järjestetään tiistaina 22. lokakuuta kello 18.30–21.

Ouluhallissa järjestetään myös X-ON-tapahtuma jo 15. kertaa. Liikunnan ja vapaa-ajan tapahtumassa pääsee itse kokeilemaan muun muassa sählyä, jousiammuntaa, jalkapalloa ja olympiarataa. Tapahtuma on maksuton ja suunnattu kouluikäisille.



X-ON on auki tiistaina 22.10. kello 13–18 ja keskiviikkona 23.10. kello 13–20. Torstaina 24.10. on lisäpäivä, jolloin Ouluhalli on varattu skeittaajille, scoottaajille ja bmx-pyörille kello 10–16.



Syyslomaviikolla on eri päivinä auki kuusi nuorisotilaa: Myllyojan, Puolivälinkankaan, Rajakylän, Ritaharjun ja Maikkulan nuorisotilat sekä Byströmin nuortenkahvila Bysis. Nuorisotiloilla on tarjolla paljon toimintaa maksutta.

Kaikille avoimet ja maksuttomat yleisöluisteluvuorot ovat Raksilan tekojääkentällä ma–pe 21.–25.10. kello 9–15.



Kenttä on jaettu kahteen osaan: pienemmille mailattomille luistelijoille ja isommille mailallisille. Jääkiekkoja ei saa tuoda kentälle lainkaan turvallisuussyistä, mutta toisella kenttäpuoliskolla voi pelata pallolla tai muulla kiekkoa pehmeämmällä välineellä. Luistimet voi vaihtaa katsomon penkeillä.



Heinäpään jalkapallohallin yleisövuorot pidetään ma–pe kello 13–15.30. Yleisövuorot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Ota oma pallo mukaan.



Tiedekeskus Tietomaa on syyslomaviikolla avoinna pidempään: ma–pe kello 9–18 ja la–su kello 10–18.

Lisää tekemistä syyslomaviikolle on koottu Syysfiilis-sivulle.

Alle 17-vuotiaiden bussimatkat maksavat syyslomaviikolla (kello 7-20) vain 50 senttiä, kun matka maksetaan Waltti-kortille ladatulla arvolipulla. Alennus on voimassa kaikilla Oulun joukkoliikenteen linjoilla 1-59.