Ritaharjun tekonurmi on ollut vuosikaudet käytännössä käyttökelvoton – kysyimme, miksi kenttä on yhä huonossa kunnossa

Ritaharjun koulun vieressä olevan tekonurmikentän kunto on jälleen tapetilla. Lähialueen asukkaat ja liikuntaseuroissa toimivat lasten vanhemmat ovat näreissään siitä, että kenttä on ollut jo vuosikaudet käytännössä käyttökelvoton.

Oulun kaupunki rakennutti kentän vuonna 2010 koululiikuntakentäksi. Kentälle asennettiin tuolloin halvin ja kulutuskestävyydeltään heikoin tekonurmi. Ritaharjun koulun 1 300–1 500 oppilaan, urheiluseurojen ja alueen lasten ahkeran käytön takia tekonurmi tuli elinkaarensa päähän jo kolme neljä vuotta sitten.

Tekonurmen pinnassa ollut nukka on kulunut olemattomiin, mikä aiheuttaa sen, ettei kentän pinta jousta ollenkaan. Kovuudeltaan lähes asvalttia muistuttava kenttä on aiheuttanut käyttäjilleen lukuisia haavereita ja tapaturmia. Vaarallisen alustan takia valtaosa käyttäjistä on hylännyt kentän.

Kentän kunnosta ja vaarallisuudesta on tehty viime vuosien aikana lukuisia valituksia Oulun kaupungin päättäjille ja liikuntapalveluun. Huolestuneiden vanhempien mukaan pyynnöt ja huomautukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Pitääkö väite paikkansa, Oulun kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys?

– Tiedostamme Ritaharjun kentän kunnon ja tilanteen. En voi kiistää sitä, etteikö asiasta olisi tullut palautetta.

Asiaa käsiteltiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 19. kesäkuuta. Annetussa vastauksessa todetaan, että lautakunta kokee ympäri vuoden koululaisliikunnan käytössä olevan kentän pinnan uusimisen kiireelliseksi. Millaisella aikataululla parannuksia on luvassa?

– Laadimme lähiliikuntapaikkaohjelman marraskuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään liikuntapaikkojen laatutasot ja kehityssuunnitelmat. Ritaharjun kentän tilannetta tarkastellaan osana suurempaa kokonaisuutta. Haluamme tehdä laajemman selvityksen, emme lähteä erittelemään yhtä kohdetta.

Väkirikkaalla asuinalueella sijaitsevan Ritaharjun kentän kunto on ollut huono jo vuosia. Miksi asialle ei tehty mitään?

– Toistan itseäni: Ritaharju ei ole yksin tämän asian kanssa, Oulun alue on laaja ja liikuntapaikkoja on paljon. Olemme tehneet juuri Jäälin Laivakankaalle keinonurmen ja Talvikankaalle hiekkatekonurmen.

Huolestuneiden vanhempien mukaan Ritaharjun kentän talvikunnossapito on ollut myös heikkoa? Oletteko tietoisia tästä?

– Minun korviini ei ole kantautunut ainakaan palautetta jään huonosta kunnosta. Täytyy muistaa, että sääolosuhteet vaikuttavat aina luistelukenttiin, oli paikka mikä hyvänsä.

Onko suunnitteilla olevassa lähiliikuntapaikkaohjelmassa tarkoitus hyödyntää esimerkiksi alueen urheiluseurojen asiantuntemusta?

– Kyllä, ehdottomasti. Pitää tietenkin katsoa, millä tavalla ja laajuudella se onnistuu.