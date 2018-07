Rikosten kokonaismäärä laskenut Oulussa viime vuodesta – valepoliisitapausten määrä vähentynyt

Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt viime vuodesta. Poliisin tammi-kesäkuun 2018 tilastot osoittavat, että vuoden 2017 alkupuoliskoon verrattuna tänä vuonna kaikkien rikosten määrä Oulun poliisilaitoksen alueella väheni 13 prosenttia. Kappalemääräisesti luku on 3800 rikosta vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta kuvaa Oulun yleistilannetta hyväksi. Rikokset ovat pääosin vähenemässä. Karnarannan mukaan vähentyneeseen rikollisuuteen ole yksinkertainsta selitystä.

– Tämä rikollisuuden vähentyminen on yleinen kehityssuunta koko Suomessa, mutta väkivaltatapaukset ovat Oulussa laskussa muuta maata enemmän.

Valepoliisitapauksia viime vuotta vähemmän

Oulun poliisin tietoon tuli omaisuusrikoksia runsaat 600 kappaletta viime vuotta vähemmän. Poliisin mukaan suurin osa myönteisestä kehityksestä selittyy petosten vähenemisellä. Petoksia ilmoitettiin poliisille yli 250 kappaletta viime vuotta vähemmän.

Paljon julkisuutta saaneet valepoliisitapaukset näyttävät vähentyneen. Tänä vuonna poliisi on selvittänyt 35:ttä valepoliisitapausta, joista vain viidessä rikolliset onnistuivat saamaan huijaamansa henkilön pankkitilin haltuunsa. Vuonna 2017 Oulun poliisin tietoon tuli runsas 100 valepoliisitapausta, joista 90 prosenttia tosin tuli ilmi vuoden toisella puoliskolla.

– Vähenemiseen on vaikuttanut osin ennaltaehkäisevä tiedottaminen sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Myös esimerkiksi vanhusten palvelukodeissa on käyty kertomassa asiasta, Karnaranta kertoo.

Poliisi on lisäksi saanut tehokkaasti kiinni aktiivisimpia rikoksentekijöitä. Karnaranta kertoo, että valepoliisirikoksia tekeviä henkilöitä ei ole valtakunnallisesti paljon ja heidän jäljilleen on päästy.

Poliisin tietoon tuli Oulussa alkuvuonna noin 6600 omaisuusrikosta, 600 tapausta vähemmän kuin viime vuonna. Liiketiloihin sekä kellarikomeroihin ja vastaaviin murtautumisia tosin ilmoitettiin poliisille edellisvuotta enemmän. Asuntomurtoja on tehty kaksi ja mökkimurtoja 20 kappaletta vähemmän. Moottorikulkuneuvojen varkauksien määrä on jatkanut laskuaan aiempien vuosien tapaan.

Poliisin mukaan ulkomaalaisten osuus kaikissa omaisuusrikoksissa on kasvanut runsaalla prosenttiyksiköllä alkuvuoteen 2017 verrattuna.

Pahoinpitelyjen määrät vähentyneet, törkeät pahoinpitelyt taas kasvussa

Vuosia kasvanut väkivaltarikosten määrä näyttää Oulussa lähteneen laskuun. Erilaisia väkivaltarikoksia on tullut poliisin tietoon 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Väkivalta on vähentynyt sekä yleisillä että yksityisillä paikoilla.

Toisaalta törkeiden pahoinpitelyjen määrä nousi reippaasti. Vuonna 2018 Oulun poliisin tietoon on tullut törkeitä pahoinpitelyjä 28 kappaletta viime vuotta enemmän. Henkirikoksia tai niiden yrityksiä on tullut poliisin tietoon kolme kappaletta viime vuotta enemmän.

– Näihin vakaviin väkivallantekoihin liittyy usein huumausaineet ja velkojen perintä. Osalliset ovat yleensä toisilleen tuttuja ja teot tapahtuvat yksityisissä tiloissa. On erittäin harvinaista, että Oulussa ihminen joutuisi satunnaisesti kadulla törkeän pahoinpitelyn uhriksi.

Poliisin tietoon tuli alkuvuonna noin 1260 kappaletta pahoinpitelyrikoksia. Epäilty on tiedossa näistä 1180 tapauksessa. Ulkomaan kansalainen oli pahoinpitelyrikoksesta epäiltynä 77 tapauksessa, kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Oulun katuturvallisuusindeksin arvo on myös kääntynyt entistäkin parempaan päin. Indeksin korkeampi arvo kuvastaa parempaa turvallisuuden tasoa yleisillä paikoilla. Nyt taso on 117, kun viime vuonna se oli 107.

– Oulussa tilanne on oikein hyvä. Kun indeksi ylittää sadan, on turvallisuustilanne hyvä, Karnaranta kertoo.

Kaikkien seksuaalirikosten määrä myös laskenut, seksuaalista ahdistelua ilmoitettu enemmän

Erilaisia seksuaalirikoksia tuli Oulun poliisin tietoon 191 kappaletta. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli 265 kappaletta. Lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 17 kappaletta viime vuotta vähemmän. Raiskausrikokset vähenivät yhdellä kappaleella viime vuodesta.

Seksuaalisesta ahdistelusta taas tehtiin 19 rikosilmoitusta Oulun poliisille, neljä enemmän kuin viime vuonna. Näistä neljässätoista tapauksessa epäilty on poliisin tiedossa.

Ulkomaalaisten määrä seksuaalirikoksista epäillyissä on ilmoitetuissa seksuaalisissa ahdisteluissa poliisin mukaan yksi. Raiskausrikoksista epäiltyjä ulkomaalaisia on seitsemän, mikä on laskua viime vuodesta.

Rattijuoppoja jää kiinni kasvavissa määrin

Rattijuopumuksia paljastettiin alkuvuonna poliisin omien tietojen ja kansalaisten vihjeiden perusteella runsaasti enemmän kuin viime vuonna. Rattijuopumuksia tuli Oulun poliisin tietoon 47 prosenttia viime vuotta enemmän, törkeitä rattijuopumuksia taas 10 prosenttia enemmän.

Määrän kasvua voi selittää sillä, että Oulun poliisi on tehnyt liikennevalvontaa entistä kohdennetummin. Kaikkien liikennerikosten määrä Oulun poliisilaitoksen alueella kasvoi viime vuodesta 11,3 prosentilla. Liikennerikkomuksia taas kirjattiin neljännes vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia on kirjattu alkuvuonna 3150 kappaletta, 11 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Valtakunnallisesti kasvavassa osassa rattijuopumuksia kuski on alkoholin sijaan tai lisäksi muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen. Myös Oulussa kehitys on Karnarannan mukaan sama.

– Pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisena ajavien osuus rattijuopumuksista on vähenemään päin. Tämä on huomattu jo pitkän aikaa.

Oulun poliisiaseman tilaongelmilla vaikutusta hälytystehtävien hoitamiseen

Oulun poliisin tehtävien määrä kasvoi viime vuodesta, mutta hälytystehtävien määrä pysyi samalla tasolla. Kotihälytystehtävien määrä väheni runsaalla 16 prosentilla, tosin niitä on kuitenkin hoidettu 3600 kappaletta. Kotihälytyksistä noin 220 tapauksessa on paljastunut rikostutkintaan johtanutta perheväkivaltaa.

Oulun poliisiaseman tilaongelmat ovat vaikuttaneet hälytystehtävien hoitamiseen. Kaikkien hälytystehtävien toimintavalmius heikkeni 0,7 minuutilla verrattuna alkuvuoteen 2017. Esimerkiksi kiinniotettujen kuljettaminen Haukiputaalle tai Raaheen pitkittää tehtävän kestoa tunnista kolmeen tuntiin verrattuna siihen, kun säilytystilat sijaitsivat Oulun keskustassa. Partiot ovat siis aiempaa pidempään kiinni yksittäisissä tehtävissä.

Se, että toisaalta rikollisuus on vähentynyt, mutta poliisin tehtävät lisääntyneet, kertoo Karnarannan mukaan siitä, että poliisille soitetaan entistä herkemmin.

– Ihmiset soittavat yhä useammin poliisille, sekä itseensä kohdistuvista rikoksista että havaitessaan jotain rikollista.

Karnarannan mukaan joskus kuulee kommenttia, että tilastot vähentyneestä rikollisuudesta kertoisivat siitä, ettei rikoksista ilmoitettaisi poliisille. Karnarannan mukaan tästä ei ainakaan kaupungeissa ole kyse.

– Ehkä jossain harvemmin asutuilla alueilla poliisia ei herkästi soiteta paikalle, mutta ei Oulun kaltaisessa kaupungissa. Täällä poliisi on näkyvillä ja poliisiin voi ottaa helposti yhteyttä. Täällä rikosten määrän vähenemistä ei tuolla voida selittää.