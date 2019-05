Riittääkö kaikkiin yleisöä? Heinäkuun toisen viikon lopulla musisoidaan Oulun seudulla kolmella eri festivaalilla

Oulun seudulla on kesällä mahdollisuus hankkia käsi festivaalirannekkeita pullolleen. Suomipop-festivaalilla ja Bättre Folkissa uskotaan, että päällekkäisyyksistä huolimatta yleisöä riittää.

Heinäkuun toisena viikonloppuna ei ole menoista pulaa. Silloin Oulun seudulla järjestetään Bättre Folk, Suomipop-festivaali ja Uleåborg Festival of Psychedelia. Vain kahta viikkoa aikaisemmin rokataan Rock in the Cityssä ja kahta viikkoa myöhemmin Qstockissa.

Bättre folk -festivaalin perustaja Aki Roukala ja Suomipop-festivaalin promoottori Timo Isomäki Nelonen Media Live Oy:stä, mistä näihin kaikkiin riittää tulijoita?

Roukala:

– Uskon, että niihin itse asiassa riittää. Suomipop ja Qstock osoittivat sen viime vuonna, että niihin kumpaankin riitti yleisöä, mikä oli minullekin hieman yllättävää. Heillä oli kuitenkin aika paljon päällekkäisiä esiintyjiä ja samankaltaisuutta ohjelmistossa. Bättre Folk ja Uleåborg Festival of Psychedelia ovat taas niin omanlaisiaan. En usko, että meillä on juurikaan päällekkäistä yleisöä.

Isomäki:

– Näyttäisi, että tänäkin vuonna tullaan pärjäämään ainakin ennakolipunmyynnillisesti. Tässä vaiheessa ollaan samoissa lukemissa kuin viime vuonnakin. Ei ainakaan olla huolissaan tilanteesta. Normaalistikin kesällä on paljon ympäri Suomen tapahtumia, ja se tietysti luo vähän paineita tapahtuman järjestämiselle ja niiden kehittämiselle.

Millainen yleisöodotus teillä on?

Roukala:

– Myymme saman verran lippuja kuin viime kesänä. Festivaali tulee olemaan jo toukokuussa loppuunmyyty. Olemme kasvaneet joka vuosi, mutta tänä vuonna emme uskalla lisätä kapasiteettia, koska rajat ovat tulleet aika hyvin nykyisellään vastaan.

Isomäki:

– Viime vuonna myimme perjantain loppuun kolmesta päivästä. Minimitavoitteena on yhden päivän loppuunmyynti ensi kesäksikin ja tietysti toivotaan, että enemmänkin saa tulla.

Kuinka armotonta kilpailu esimerkiksi Qstockin kanssa on, Timo Isomäki?

– Ainahan jonkun verran kilpailua tulee, mutta kumpikin toimitaan herrasmiesmäisesti. Kumpikaan ei sulje toisiltaan artisteja pois.

Suomipop-festivaali järjestetään samana viikonloppuna Oulussa ja Jyväskylässä. Lisäksi samaan aikaan on Tikkurila-festivaali. Onko yhtäaikaisuudesta jotain etua, Timo Isomäki?

– Tietysti artistihankinnoissa. Pystytään kolmella festivaalilla artistia kierrättämään aika tehokkaasti sen viikonlopun aikana.

Koetko, että saman viikonlopun tapahtumat kilpailevat samoista asiakkaista, Aki Roukala? Mahtuisiko Oulun seudulle enemmänkin musiikkifestivaaleja?

– Me ei kilpailla kenenkään kanssa. Meillä on sen verran oma juttu. Mielestäni Ouluun saisi tulla vaikka viisi festivaalia lisää, niin sillä ei olisi mitään vaikutusta meidän toimintaan.

– Oulusta puuttuu urbaani festivaali, mikä kaikissa isoimmissa yliopistokaupungeissa on. Näkisin, että sellaiselle olisi ainakin tulevaisuudessa tilausta.

Mikä on menestyvän festivaalin resepti?

Roukala:

– Tekisi mieli sanoa, että omaperäisyys ja rohkeus niin kuin meidän tapauksessa. Mutta kun katsoo isoja festivaaleja, jotka menestyvät, Suomipop esimerkiksi, niin eiväthän ne ole omaperäisiä eivätkä rohkeita.

Isomäki:

– Ohjelmisto on tietysti iso osa juttua, mutta tottakai miljöö, palvelut, lipunhinnat ja kokonaisuus vaikuttavat siihen, miten tapahtuman järjestelyissä yleisön mielestä onnistutaan.

Tänä kesänä uutena festivaalina Ouluunkin laajenee Rock in the City. Miksi festivaali on perustettu promoottori ja tuottaja Marko Riihelä RH-Entertainment Oy:stä?

– Viimevuotisen parin päivän kokeen perusteella koettiin, että sellaiselle on tilausta. Jotenkin tuntuu, että nykypäivänä kaikki festivaalit menevät pitkälti poppipuoleen.