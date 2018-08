Riistakeskuksen Oulun piirissä myönnettiin lähes 200 hirvenpyyntilupaa enemmän kuin viime vuonna

Metsäsätäjiltä ei kannata hirvikannan koosta edes paikallisella tasolla kysellä, sillä he haluavat kannan olevan suuren, jotta pakastimen täyttö syksyisin olisi mahdollisimman helppoa. Oikeaa, vastuullista tietoa saa esim. hirvivahinkorekisteristä ja pyyntialueiden metsänomistajilta. Mitä järkeä on ylläpitää sellaista hirvikantaa, että männyn ja rauduskoivun kasvatus on täytynyt lopettaa lähes kokonaan?