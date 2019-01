Riipisen kaupan rakennukseen tuli massiivinen vesivahinko Oulun Karjasillalla – "Siitä ei saa enää rakennusta tekemälläkään"

Oulun Karjasillalla sijaitsevaan Riipisen kaupan rakennukseen on tullut massiivinen vesivahinko. Tekninen isännöitsijä Jari Poutiainen Oulun kaupungilta kertoo, että vettä on valunut rakennukseen useiden päivien ajan.



Vesivahinko huomattiin torstaiaamuna.



– Ikkunat olivat huurussa ja ovi jäässä. Lorina vain kuului, kun menin sisälle, Poutiainen kertoo.



Oulun kaupungin omistama rakennus on ollut tyhjillään. Siellä on kuitenkin ollut lämmöt ja sähköt päällä. Nyt rakennus on kylmillään ja sähköt on laitettu pois päältä.



Poutiainen sanoo, että vesivahinko sai alkunsa patteriverkoston rikkoutuneesta linjasulkuventtiilistä. Toisessa kerroksessa ollut venttiili oli valuttanut vettä niin paljon, että se sitä oli valunut alempiin kerroksiin saakka.



Kumpparit jalassa sisälle



Vesivahingosta tehtiin hälytys myös pelastuslaitokselle.



Päivystävä palomestari Kimmo Virkkala kertoo, että rakennuksen lattialla oli paikoin 10–30 senttiä, kun pelastuslaitos saapui paikalle.



– Kumpparit oli tarpeen, Virkkala kommentoi.



Hälytys tehtävästä tuli noin kello 6.45. Noin tunti myöhemmin pelastuslaitoksen työt olivat suurelta osin ohitse. Pelastuslaitos sai valtaosan vedestä pois, ja kaupungin tehtäväksi jäi tilanteen jälkihoito.



Riipisen kaupan rakennus on kärsinyt sisäilmaongelmista. Sille tehtiin kuntokartoitus kesällä 2017. Poutiainen kertoo, että rakennus todettiin kartoituksen perusteella purkukuntoiseksi.



– Se on viimeistään nyt purkukuntoinen. Siitä ei saa enää rakennusta tekemälläkään, Poutiainen sanoo.



Oulun yhdyskuntalautakunta päätti marraskuun alussa, että rakennus puretaan. Alueen asukkaat ovat kuitenkin sitä mieltä, että rakennus pitäisi säilyttää.



Tontilla on menossa myös maaperänpuhdistustyöt. Rakennuksessa on ollut rikkinäinen öljysäiliö, joka on valuttanut maahan öljyä.



Karjasillan asukasyhdistys ry on toivonut, että alueen rakennusten kohdalla ei tehtäisi purkupäätöksiä ennen kuin alueen suojelukaava on käsitelty. Yhdistyksen mukaan Riipisen kauppaa voisi hyödyntää muun muassa kahvilana tai taiteilijoiden työtilana.