Riikka Moilanen: Suomeen ei ole syntynyt yhtenäistä pormestarimallia – Oulun pitää etsiä oma malli

Sehän on mukava perustaa uusia hyväpalkkaisia, mitään tuottamattomia virkoja, kun muut maksavat. Vähän nostetaan hulevesimaksua ja johan on taas rahat kasassa. Mielestäni tämä puljailu pormestareilla on naurettavaa. Miljoonakaupungeissa maailmalla tullaan toimeen maailmalla paljon laihemmalla virkakoneistolla kuin Oulussa ja Suomessa yleensä, mutta eipä siellä ollakkaan kommunistien jälanjälkiä seuraamassa, jossa kansalaisten rahatvarat ovat suoraan siirrettävissä kaupungin ja valtion kassaan ja veropaine vain kasvaa päättömän törsäämisen johdosta.