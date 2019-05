Rekka suistui ojaan Limingassa – kuljettaja ei loukkaantunut

Kyllähän tuosta ihan selvän saa, että kyseessä on 2- akselinen kuorma- auto ja vetopöytä on tuossa mallissa vielä tehtaalla.

Sillä todellakin on merkitys onko kyseessä kuorma- auto, vai puoliperävaunu yhdistelmä.

Vai onko mielestäsi sekin oikein, jos vain kerrottaisiin, että auto lipesi kyljelleen Limingassa?