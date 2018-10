Rekan perävaunu irtosi ja suistui pientareelle Kempeleessä

Valvontaa lisää raskaalle liikenteelle. Perävaunut irtoilevat ja renkaat irtoilevat sekä jarrut on mitä on letkuineen ja putkistoineen joissa vuotoja korroosion ja veden sekä iän että suuren käyttövolyymin seurauksena. Kuormiensidonta ontuu, autojen kuormittavuus on kasvanut ja käyttölisääntynyt sadoilla tuhansilla kilometreillä, jopa miljonilla kilometreillä ajetut yhdistelmät ei ole enään uudenveroisia joten katsastus pitäisi olla vähintään kaksikertaa vuodessa ja lisäksi tienpäällä tarkastuksia pitää lisätä huomattavasti.