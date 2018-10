Rekan perävaunu irtosi ja suistui pientareelle Kempeleessä – nostotyö meneillään

Rekan perävaunu irtosi Kempeleessä Pohjantiellä ja suistui pientareelle. Rekan nostotyö on meneillään, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenteelle on haittaa Ouluun päin ajettaessa.

Nostotyö kestää noin 1 - 3 tuntia.

Poliisi sai hälytyksen Zeppelinin uuden rampin kohdalle kello 6.30 aikoihin tiistaiaamuna.

Poliisi johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisipartio kävi paikalla, mutta ei tavoittanut yhdistelmäajoneuvon kuljettajaa. Poliisilla ei ole tietoa, minkälaisessa tilanteessa perävaunu on irronnut.

Poliisi kertoo, ettei tapauksesta ole toistaiseksi laadittu tutkintailmoitusta.

– Vahinkoa ei ole sattunut. Autoilija noutaa perävaunun varmaan jollain aikavälillä pois, johtokeskuksesta kerrotaan.