Oululainen Never Grow Old -baari palaa hetkellisesti kaupunkiin festivaaliversiona. Never Grow Old Festivaali järjestetään Toppilan Ykän Pubissa 15. kesäkuuta.

Reggaebaarina tunnettu Never Grow Old keskittyi vaihtoehtoiseen musiikkiin. Valkealinnassa vuoteen 2015 asti toimineessa baarissa järjestettiin tuhansia dj-iltoja ja live-keikkoja.

Festivaalilla kuullaan Never Grow Oldista tuttua musiikkia NGO-deejiiden, vierailevien artistien ja bändien soittamana. Tapahtuma kestää koko päivän. Festivaalialue sisustetaan Never Grow Oldin vanhoilla kalusteilla ja tutut kasvot tarjoilevat reggaebaarin klassikkojuomia.

Tapahtuman esiintyjät, oheisohjelma ja lipputiedot julkaistaan myöhemmin keväällä.