Rautasilta suljetaan moottoriajoneuvoilta – syynä valaistuksen saneeraus

Autotien puolellahan on suurpainenatriumvalaisimet. Niihin verrattuna ledeillä ei säästy kovin paljon sähköä, jos ollenkaan. Kevyen liikenteen puolella on ollut elohopealamput, mutta niistä vain yksi on viime aikoina ollut toimiva, joten sähköä on säästynyt mukavasti. :)