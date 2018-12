Rauhan Tervehdys-lehteä pannaan uusiksi – Journalismi ei katoa, mutta linja voi muuttua enemmän tiedottavaan suuntaan, sanoo kirkkoherra Pauli Niemelä

Rauhan Tervehdystä jaetaan ilmaisjakeluna Oulussa ja lähialueilla. KUVA: Pekka Peura

Oulussa ja lähialueilla ilmaisjakeluna jaettava Rauhan Tervehdys -lehti käy läpi strategisia muutoksia.

Lehteä julkaisevan Rauhan Tervehdys ry:n tarkoituksena on lisätä jatkossa lehden toimituksen ja Oulun seurakuntayhtymän viestinnän yhteistyötä.

Julkaisevan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä linjasi lehden uutta strategiaa pääkirjoituksessaan 5. joulukuuta.

Niemelä myös kiitti tekstissään lokakuusta 2016 lehden päätoimittajana toiminutta Rebekka Naatusta, joka lopetti pestissä marraskuun lopulla.

– Hänelle tarjottiin paikkaa, mutta emme päässeet päätoimittajasopimukseen, Niemelä sanoo.

Naatuksen jälkeen lehden vastaavaksi toimittajaksi nimettiin Elsi Salovaara, joka tekee työtä toimitussihteerin virkansa ohella. Varsinaisen päätoimittajan nimeämisestä ei ole Niemelän mukaan päätetty.

– Nyt katsotaan hallituksen kanssa ihan rauhassa tilannetta, johon myös uusi strategia liittyy. Hallitus on ilmaissut oman tahtotilansa siihen, että se on valmis integroitumaan Oulun seurakuntayhtymän lehdeksi.

Jos integrointi toteutuu, lehden kustantajana toimii jatkossa Oulun seurakuntayhtymä.

Tämä tulee Niemelän mukaan mahdollisesti vaikuttamaan myös päätoimittajan tarpeeseen.

– Se tarkoittaisi sitä, että jatkossa päätoimittajan roolissa toimisi seurakuntayhtymän viestintäjohtaja. Varmaan tulisi myös muutos, jossa perustettaisiin yhteisjohtokuntatyyppinen elin, missä myös muut seurakunnat saisivat olla mukana päätöksenteossa.

Lehden tilaajaseurakuntia ovat Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien lisäksi Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Siikalatvan ja Tyrnävän seurakunnat.

– Lähdemme siitä, että muutos tulee tapahtumaan tulevina vuosina, mikäli strategia toteuttaa itseään.

Muutokset näkyvät oletettavasti lukijoille seurakuntakeskeisempinä sisältöinä.

– Toivottavasti Rauhan Tervehdys on seurakuntien lehti, joka toteuttaa seurakuntien sananvapautta ja palvelee mahdollisimman hyvin niiden tarpeita. Se on osa seurakuntien viestintää. Ajatus tulevan neljän vuoden aikana on, että seurakuntayhtymän viestinnän ja lehden toimituksen synergiaedut paranevat.

Niemelä näkee mahdolliseksi, että lehden linja muuttuu tiedottavampaan suuntaan.

– Ei siitä journalismi häviä mihinkään, mutta lehden tarkoitus on palvella seurakuntia.

Lehden verkkosivuilla kerrotaan, että toimitus noudattaa työssään Journalistin ohjeita ja toimituksen omia eettisiä ohjeita.

Lehti kuului Julkisen sanan neuvoston vuosikertomusten mukaan vuosina 2011–2016 allekirjoituksellaan JSN:n toimintaperiaatteisiin sitoutuneisiin medioihin.