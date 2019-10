Ratsastusjousiammunta on vauhdikas laji, joka vaatii saumatonta yhteistyötä – "On voitava luottaa siihen, että hevonen tekee työnsä"

Kokkolalainen Sami Ihajoki on harrastanut ratsastusjousiammuntaa nelisen vuotta. Lajissa on osattava lukea hevosta, sillä jousta käyttäessä on ohjaksista päästettävä irti ja hevosta ohjastettava painolla. Se vaatii myös kehonhallintaa, sillä ratsailta ampuessa ei istuta. KUVA: Jarmo Kontiainen