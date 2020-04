Rankat kokemukset veivät oululaisen Soma Kuosmasen näkijäkoulutuksen kautta intuitiivisen taiteen pariin: "Tuntui, että haluan jakaa sitä kannattelevaa energiaa muillekin"

Voimarummuista Soma Kuosmanen innostui nelisen vuotta sitten. Koska rumpujen valmistaminen oli niin mukavaa, hän päätti ruveta tekemään niitä muillekin. Rumpuun maalattu kuva tulee Kuosmasen kautta kanavoituna.

Alkaessaan maalata intuitiivista kuvaa oululainen kuvataiteilija Soma Kerttu Kuosmanen ei itsekään tiedä, mitä tuleman pitää.

Kuosmanen vain keskittyy kuvan tilanneeseen henkilöön ja ikään kuin pyytää hoitavaa kuvaa tämän sielulta.

Lopulta kuva tulee Kuosmasen kautta kanavoituna. Yleensä valmiissa kuvassa on yksi tai useampi hahmo tai pelkät kasvot, joskus pelkästään värejä.

Äskettäin Kuosmanen teki intuitiivisella kuvalla koristellun voimarummun henkilölle, jota hän ei ollut koskaan tavannut, ja josta hän ei muutenkaan tiennyt juuri mitään.

Kun he lopulta tapasivat rummun luovutuksen merkeissä, he olivat kumpikin yllättyneitä siitä, kuinka paljon Kuosmasen poronnahkaiseen rumpukalvoon maalaamat kasvot tilaajaa muistut­tivat.

Monet muutkin asiakkaat ovat tunnistaneet hahmoja. Yhtä lailla jotkut ovat sanoneet värien olevan juuri sellaisia, joista he saavat voimaa siihen hetkeen.

– Se prosessi on heittäytymistä ja herkistymistä omalle intuitiolle. Maalatessa mieli on narikassa, mutta on tärkeää, että kuva on juuri sille sen tilanneelle ihmiselle, ja että energia tulee hyvästä lähteestä, auttavasta sydämellisestä energialähteestä, Kuosmanen sanoo.

– Tilaajat saavat kuvista muun muassa lohtua, helpotusta hankalaan elämäntilanteeseen, voimaantunutta hyvää oloa, iloa, puhdistusta ja uutta suuntaa elämälle.

Soma Kuosmanen on aina ollut kiinnostunut henkisistä asioista. Hänellä on myös ollut kyky myötäelää ihmisten huolia ja murheita, ja hän on muutenkin halunnut jakaa hyvää muille.

Jokunen vuosi sitten hän rupesi miettimään, miten kaiken sen voisi yhdistää taiteeseen.

Kuvataiteen tekemisen Kuosmanen aloitti perinteiseen tapaan näyttelyitä pitämällä. Lasten syntymisen myötä taiteeseen alkoi tulla uusia ulottuvuuksia. Omat rankat kokemukset tasoittivat tietä intuitiivisen taiteen pariin.

– Poikani sairastui yksivuotiaana infektioastmaan, ja meillä oli tehohoitojaksoja sairaalassa. Itsellänikin meni välillä voimat. Jos omat voimat lähtevät ja on haastavaa, sitä tukeutuu johonkin suurempaan, Kuosmanen kertaa.

– Tuntui, että haluan jakaa sitä kannattelevaa energiaa muillekin. Meillä kaikilla on haasteita, mutta se apu ja tuki ja turva ovat koko ajan hollilla.

Kuosmanen tutki netissä henkisen polun sivustoja ja osallistui omaa henkisyyttä avaaville kursseille. Näkijäkoulutuksen käytyään hän alkoi maalata intuitiivisia kuvia.

Voimarummuista Kuosmanen innostui nelisen vuotta sitten kuultuaan meedion ja henkisten asioiden kouluttajan Anu Heininevan rummutusta. Kuosmanen osallistui Oulu-opiston voimarumpukurssille ja valmisti itselleen sellaisen. Ensimmäinen rumpu tuhoutui ikävän vahingon myötä, joten piti tehdä toinen.

Koska rumpujen valmistaminen oli niin mukavaa, Kuosmanen päätti ruveta tekemään niitä muillekin. Eipä aikaakaan, kun intuitiivisten kuvien tekemisestä tienneet tutut ehdottelivat, josko hän myös maalaisi rumpuja.

Intuitiivinen taide ja voimarummut ovat poikineet paljon muutakin.

Kuosmanen on pitänyt rumpujen valmistuksen pienryhmäkursseja sekä antanut äänihoitoa.

Varsinaisen elantonsa Kuosmanen on hankkinut jo pitkään osa-aikaisena henkilökohtaisena avustajana.

Nyt kun ne työt ovat koronapandemian takia vähentyneet, on maalaamiselle ja rumpujen tekemiselle jäänyt enemmän aikaa.