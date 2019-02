Raksilan uimahallissa pulikoineella pikkulapsella sattui torstai-iltana kakkavahinko – allas suljettiin loppuillaksi

No sentään tää kakka keissi oli nyt ihan inhimillinen ja ymmärrettävä, mutta miten näin pikkuinen lapsi voi illalla olla klo 19 vielä uimassa? Tuohon aikaanhan on jo pienen lapsen iltahommien aika. Toiseksi, miten voi olla pieni lapsi mukana uimassa jonka pidätyskyvystä ei ole vielä varmuutta, tätähän varten on uimavaippoja.

Ja siis eikö tää seurassa oleva käynyt mokaa myöntämässä vaa lähtivätkö livohkaan ku uimahallin täyty tämä itse selvittää..