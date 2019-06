Tänään puoli kahdentoista vesijumpassa oli Raksilassa 136 jumppaajaa. Jumppia on kesällä liian vähän. Suuri osanottajamäärä kertoo sen. Aukioloajat voisivat olla vaikka tunnin pidemmät aamusta ja illasta. Uinnin kesäkortti on loistava. Toivottavasti sellainen on tarjolla ensi keväänäkin.