Raksilan markettien tilalle rakennetaan asuintaloja – uusi kauppakeskus nousee pysäköintialueen paikalle

Raksilan marketalueen uudistaminen alkanee lähivuosina. Kaupungin kaavoitusarkkitehti Jere Klami arvelee, että valmisteilla oleva uusi asemakaava saadaan voimaan ensi vuonna. Vuonna 2017 tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaan uusi liikekeskus olisi valmistunut 2019–2021.

Raksilan nykyiset kolme liikerakennusta valmistuivat vuonna 1976. Uusi liikekeskus rakennetaan markettien pysäköintialueen paikalle. Arina rakentaa paikalle Prisman, Kesko City-Marketin.

Nykyisten marketien paikalle rakennetaan pien- ja kerrostaloja 20 000 kerrosneliön verran. Alueella asuu rakennusten valmistumisen jälkeen noin 400 ihmistä.

– Kyseessä ovat kaupungin omistamat tontit, joten kaupunki valitsee aikanaan näiden rakennusten toteuttajan, Klami kertoo.

Osuuskauppa Arina osti vuonna 2010 Raksilan Euromarketin kiinteistön ja saa rakennettavasta liikekeskuksesta käyttönsä suurimman osan.

Arinan marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että kaavan uudistaminen etenee.

– Arina on ollut vahvasti mukana alueella ja tulee olemaan jatkossakin. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen meillä on mahdollisuus tarkentaa suunnitelmia. Haluamme edetä asiassa nopeasti.

Polson mukaan alueen liikennejärjestelyillä on oleellinen vaikutus kaupan palvelujen mitoitukselle.

– Tavoitteenamme on kuitenkin edelleen avata Prisma Raksilaan. Siitä tulee pienempi kuin Limingantullin Prisma. Lähtökohtamme palvelujen mitoitukselle on omistajiemme eli jäsenkunnan tarpeet.

Keskon aluejohtaja Jari Saarinen sanoo, että uuden asemakaavan vielä puuttuessa virallista investointipäätöstä uuden kaupan rakentamisesta ei ole vielä tehty, mutta lähtökohtana on, että paikalle nousee City-Market.

– Paikka on hyvä ja meille tärkeä. Uudesta marketista on tulossa suunnilleen saman kokoinen kuin nykyinen on. Meillä on valmius edetä rakentamisessa nopeastikin. Neuvottelemme aikataulusta tietysti kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa.