Linnanmaan paloasema valmistuu 2021 ja Raksilan nykyistä selvästi pienempi asema 2023.

Raksilan nykyinen paloasema puretaan ensi vuonna sen jälkeen, kun Linnanmaan paloasema on valmis. Linnanmaan paloaseman rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi kesänä.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan asettaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Raksilan paloaseman tilalle rakennetaan noin 2 700 neliömetrin laajuinen paloasema. Sen pinta-ala on noin kolmasosa nykyisestä asemasta. Osa tontista voi vapautua muuhun käyttöön. Uutta käyttötarkoitusta ei ole vielä päätetty.

Linnanmaalle rakennettava 6 400 neliömetrin laajuinen paloasema valmistuu arvioiden mukaan kesällä 2021 ja Raksilan uusi paloasema alkuvuonna 2023.

Uusista paloasemista on tehty 21 miljoonan euron urakkasopimus kiinteistösijoitusyhtiö Hemsön ja rakennusliike Peabin kanssa. Hemsö vuokraa paloasemat 25 vuoden sopimuksella Oulun kaupungille.

Hemsö on Ruotsin johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja. Hemsön toimintaan kuuluu hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen omistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Hemsö toimii Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa.

Vuokrasopimukset voidaan siirtää mahdolliselle tulevalle maakuntahallinnolle. Paloasemien käyttäjänä toimii Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Raksilan paloasema otettiin käyttöön vuonna 1982, eli se on ollut toiminnassa 38 vuotta. Paloasema on kärsinyt pitkään vakavista sisäilmaongelmista. Osa tiloista on poissa käytöstä.

Pelastuslaitoksen hallinto ja osa paloaseman muusta henkilöstöstä on muuttanut sisäilmaongelmien vuoksi Kontinkankaalle Technopolis Oy:n tiloihin ja Ruskonselän paloasemalle.

Pelastuspäällikkö Mika Haverisen mukaan nykyinen tilanne on hyvin hankala. Uusia työtiloja on odotettu kauan. Haverinen sanoo kaikkien toivovan, että rakentamien etenee kaavaillun aikataulun mukaan.

– Raksilassa ovat käytössä vain ajoneuvohallit sekä korjaamo, muut toiminnot ovat parakeissa. Meillä on kymmeniä työntekijöitä, jotka eivät voi sisäilmaongelmien takia olla asemalla lainkaan.

Hemsön mukaan Linnanmaan ja Raksilan paloasemien rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota työympäristön terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen.

Haverinen sanoo, että Raksilassa tarvitaan ehdottomasti jatkossakin paloasema.

– Raksila on Oulun keskustan ensisijainen paloasema. Raksilan uudella asemalla on ensihoitoyksikköjä ja yksi sammutusyksikkö tukipalveluineen sekä vesisukelluksen tukikohta.