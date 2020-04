Rakentamisessa käytettävä vaahtolasi on nyt tärkeä asia Partneralle – yhtiön uusin sijoituskohde on Ruotsissa

Sijoitusyhtiön sijoituksille ei ole maantieteellistä rajoitetta.

Oululaisen sijoitusyhtiön Partnera Oy:n tämän hetkinen ykköskohde on vaahtolasi ja sen valmistus. Partneran mukaan yhtiön merkittävin tapahtuma viime vuonna oli Partneran tytäryhtiön Partnera Glass Recycling Oy:n (nykyisin Foamit Group Oy) tekemä yrityskauppa, jolla se hankki omistukseensa ruotsalaisen vaahtolasin valmistajan Hasopor Ab:n.

Kierrätyslasista valmistettua vaahtolasia käytetään rakentamisessa eristeenä, täytteenä ja rakenteiden keventäjänä.

Hasopor ja Foamit Groupin jo aiemmin omistama forssalainen lasinkierrätysyhtiö ja vaahtolasivalmistaja Uusioaines Oy muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Kauppa sisälsi myös 24 prosentin osuuden tanskalaisen Reiling Green Tech ApS:n osakekannasta.

Partneran vaahtolasiliiketoiminta on kehittynyt yhtiön mukaan vahvasti ja vaahtolasiliiketoiminta on nyt alallaan yksi Euroopan suurimmista.

Tammikuussa 2020 Partnera Glass Recycling muutti nimensä Foamit Groupiksi.

Partneran toimitusjohtajan Jari Pirkolan mielestä yhtiön lähtö vaahtolasibisnekseen on onnistunut.

– Foamit Group on nyt meidän isoin tytäryhtiö, kyllähän se edustaa hyvin pitkälle strategiaa, joka meille on valittu, Pirkola toteaa.

Koronapandemian aiheuttama talousmyllerrys tuo epävarmuutta kaikkeen liiketoimintaan.

Toistaiseksi Foamit Groupin toiminta ei ole kärsinyt koronapandemian takia. Molemmissa tuotantolaitoksissa tuotanto pyörii ihan normaalisti ja asiakastoimitukset hoidetaan.

– Tulevaisuutta on tässä markkinatilanteessa hirveän vaikea arvioida. Ei tiedä, kuinka kauan hankala tilanne taloudessa jatkuu.

Lisälaajennukset vaahtolasibisnekseen ovat Partneralle mahdollisia siinä kuin muutkin sijoitukset.

–Euroopassa ja Pohjoismaissakin on vaahtolasin valmistajia. Katsotaan niitä sitten, kun on selvitty tästä nykyisestä tilanteesta ja on nähty mihin päin maailma asettuu, Pirkola tuumaa.

Partneran juuret ovat entisessä paikallisessa puhelinyhtiössa Oulun Puhelimessa.

– Partnera on ylpeä omista juuristaan ja oululaisuudestaan. Mutta Partneran strategia on toimia julkisen sektorin ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Toiminnalle sinänsä ei ole maantieteellistä rajausta.

Partneran projektisijoituksia olivat vuonna 2019 Oulun satamaan Oritkariin sijoittuva logistiikkakeskus ja Oulun Ratapihan Kehitys Oy:n hanke. Partnera on valmis etenemään hankkeissa, kunhan tilanne niiden osalta selkiintyy.

Logistiikkakeskuksen rakentamispäätös on viivästynyt, koska Stora Enson Oulun tehtaan kuljettama tavaramäärä Oulun sataman kautta vähenee, kun tehdas lopettaa hienopaperin valmistuksen.

Ratapihan hankkeeseen Partnera on valmis lähtemään kehitysvaiheen päärahoittajana, jos Oulun ratapihan kehittämistä silmällä pitäen vuonna 2017 perustettu Oulun Ratapihan Kehitys Oy valitaan kehittämään aluetta.