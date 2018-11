Rakennuslautakunta asetti Jäälissä tontinomistajalle siivousuhkan, siivouskehotusten pakkotoimet harvinaisia

”...jonka omistaja on tarkastuksen mukaan varastoinut puistoksi kaavoitetulle alueelle romuautoja, maa- ja risuläjiä, rakennustarvikkeita sekä yritystoimintaan liittyviä laitteita.”

Jos nyt aloittaa siivouksen vaikka siitä että mitä on puistoalueelle kertynyt? Varsinkaan jos ei ole omalla maalla niin kaikki pois.

Tosin jutusta ei käynyt selville että onko puisto yksityistä vai kaupungin maata.

Onko vanha Kiimingin kunta jättänyt valvonnan hoitamatta? Mitä koppeja siellä on?