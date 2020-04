Räikeän värikkäät lenkkarit saivat ostajat liikkeelle myös Oulussa – tunnissa loppuneista Lidlin kengistä pyydetään netissä jopa 20-kertaista hintaa

Kauppaketju Lidlin myyntiin tuomat värikkäät lenkkarit myytiin loppuun alle tunnissa. Sosiaalisessa mediassa huomiota herättäneet sini-puna-keltaiset kengät loppuivat myymälöistä ensimmäisen aukiolotunnin aikana ja minuuteissa siitä, kun niiden myynti alkoi keskiyöllä Lidlin verkkokaupassa.

Lidlin myyntiin tuomat lenkkarit saivat väen liikkeelle myös Oulussa. Kuvan lähettäneen lukijan mukaan koronavirusrajoitukset eivät näkyneet ostajien toiminnassa, vaan kaupan tuulikaappiin ahtautui samanaikaisesti 15 henkilöä. KUVA: muikkuverkko / Lukijan kuva

Lidl kertoo varautuneensa lenkkareiden suosioon kymmenillä tuhansilla kenkäpareilla, mutta niiden myynti yllätti ketjun täysin.

– Olimme varautuneet pöhinään, mutta emme tällaiseen ostoryntäykseen. Nyt täytyy alkaa heti selvittämään, voisimmeko vielä myöhemmin saada lisää lenkkareita Suomeen. Sukkia ja t-paitoja on kaupoissa vielä saatavilla, Lidlin kampanjapäällikkö Meri Aalto kertoo.

Lenkkarit saivat väen liikkeelle myös Oulussa. Kalevalle kuvan lähettäneen lukijan mukaan koronavirusrajoitukset eivät näkyneet ostajien toiminnassa, vaan jopa 15 ihmistä kulki samanaikaisesti kaupan tuulikaappiin saadakseen itselleen parin kenkiä.

Kauppaketjun kengät loppuivat kesken, mutta löysivät tiensä pian ostajien käsistä uudelleen myyntiin. Vertaiskauppasivusto Tori.fi kertoo, että kenkiä oli haettu sivustolta torstaina kello yhden aikaan jo noin 80 000 kertaa.

Pikavauhtia loppuun myydyistä kengistä on pyydetty Tori.fi:ssä keskimäärin 120 euroa parilta alkuperäisen hinnan ollessa 14,90 euroa. Moni on pyytänyt paristaan jopa 300 euroa. Villitys on Tori.fi:n mukaan nostanut sivuston tuotehakujen määrää 20 prosenttia tavallista huhtikuun arkipäivää suuremmaksi.