Pyykösjärvellä rivitaloa ampuneelle vankeutta – Tuomion mukaan teon tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin kosto

Pyykösjärvellä alkusyksystä ammuskellut mies on tuomittu vankeuteen.

Oulun käräjäoikeus on langettanut vuonna 1986 syntyneelle miehelle yhdeksän kuukautta vankeutta törkeästä kotirauhan rikkomisesta, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Miehellä oli pistooli ja kaksi patruunaa, joihin hänellä ei ollut vaadittavaa lupaa. Hän ampui pistoolilla kaksi kertaa rivitaloa lauantaiaamuna syyskuun alussa. Asunnoissa oli mies ja nainen sisällä kotonaan nukkumassa.

Luoti osui miehen asunnon ulko-oven vieressä olevan ovikellon painokytkimeen. Tuomiossa todetaan, että vähäisellä suunnanmuutoksella luoti olisi voinut osua miehen nukkumapaikkaan.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittu aiheutti ampumisellaan vakavan hengen tai terveyden vaaran. Sillä loukattiin vakavasti miehen kotirauhaa kostotarkoituksessa.

Mies oli tehnyt aiemmin poliisille ilmoituksen, jossa hän kertoi olevansa huolissaan tyttärestään. Tämä on ampujan aviopuoliso.

Oikeus katsoi, että teko oli omiaan aiheuttamaan turvattomuutta ja se aiheutti miehelle kärsimystä sekä vuokrasuhteen päättymisen.

– Rikoksessa ei tunkeuduttu asuntoon ja se on ollut lyhytkestoinen, mutta häirintä on ollut vakavaa ja se on osoittanut välinpitämättömyyttä loukatun henkeä ja terveyttä kohtaan, tuomiossa todetaan.

Se myös johti siihen, että miehen vuokrasuhde purettiin.

Oikeus määräsi, että tuomitun pitää maksaa miehelle 2300 euroa vahingonkorvauksia kärsimyksestä. Tämä vaati oikeudessa suurempia, 3500 euron suuruisia korvauksia.

Syyte riisuttamisesta ja hiusten leikkauksesta kaatui

Tuomittua syytettiin myös aviopuolisonsa törkeästä vapaudenriistosta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Rikosten väitettiin tapahtuneen ennen ammuskelua.

Syyttäjä väitti, että tuomittu olisi muun muassa riistänyt aviopuolisonsa vapauden yli kolmen vuorokauden ajaksi, painanut tämän päätä ulos liikkuvan auton ikkunasta ja leikannut hänen hiuksiaan metsässä, missä hän olisi myös pakottanut tämän riisumaan alasti.

Syyttäjän väitteet perustuivat pitkälti kertomukseen, jonka nainen antoi poliisin esitutkinnassa. Oikeudessa hän ei enää halunnut kertoa tapahtumista vaan hän vetosi aviopuolison vaitiolo-oikeuteen.

Mies puolestaan kiisti syytteet.

Oikeus päätyi hylkäämään ne. Sen mielestä törkeää vapaudenriistoa koskeva näyttö jäi siinä määrin vajaaksi ja ohueksi, ettei siinä voitu syyksilukemisen edellyttämällä varmuudella todeta miehen syyllistyneen siihen.

Myöskään pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta ei oikeuden mukaan esitetty riittävää selvitystä.

– Syytekohdat hylätään, koska rikosasian vastaajan syyllisyyttä ei voida todeta syyksi lukemisen edellyttämällä varmuudella, oikeus katsoi.

Tuomittu on ollut vangittuna syyskuun puolivälistä lähtien. Tuomion mukaan hän suorittaa paraikaa aiemmin saamaansa toista vankeusrangaistusta.