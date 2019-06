Pyöräilybaanan rakennustyöt häiritsevät kevyttä liikennettä keskustan ja Tuiran välillä – katso, miten työt etenevät

Hienoa, että baanan rakentaminen edistyy!

Rakennusaikana Tervaporvarin siltojen sulkeminen lisää pyöräilyä Merikosken silloilla. Pyöräilijöiden on hyvä muistaa, että Merikosken siltojen pyörätiet ovat yksisuuntaisia: pyörällä saa jaa vain sillan oikeaa puolta. (Jalankulku on sallittua molempiin suuntiin.) Tähän on hyvä syy: siltojen pyörätiet ovat kapeita, ja siellä tulee melkoisen ahdasta, jos pyöräilijöitä on molempiin suuntiin.

Ja ennen kuin joku kysyy: pyöräteiden yksisuuntaisuuden tietää siitä, että "väärään" suuntaan silloilla ei ole yhtään ainutta pyörätieliikennemerkkiä. Ja kun merkkiä ei ole, tarkoittaa se, että ne ovat tavallisia jalkakäytäviä. Oikeaan suuntaan merkit taas on, jolloin pyörällä ajo on sallittu.