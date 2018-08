Pyöräilybaana toi mukanaan autoliikenteestä tutut kärkikolmiot – baanaa ajavilla on etuajo-oikeus, sivusuunnasta tulevat väistävät

Linnanmaan ja Tervahovin välisellä uudenlaisella erotetulla jalankulun ja pyöräilyn väylällä on autoliikenteestä tuttuja elementtejä.

Hieman yli viikko sitten liikenteelle avattu Linnanmaan baanan ensimmäinen vaihe toi mukanaan autoliikenteestä paremmin tuttuja elementtejä.

Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala kertoo, että Linnanmaan ja Tervahovintien välisellä baanalla pyöräliikennettä priorisoitiin asettamalla sivusuunnat väistämisvelvollisiksi baanan suuntaiseen pyöräliikenteeseen verrattuna.

Väistämisvelvollisuus koskee niin ajoratoja kuin sivusuunnista saapuvia pyöräteitäkin. Väistämisvelvollisuudesta kertovat liittymiin asennetut kärkikolmiot sekä niiden alapuolelle asennetut kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittavat lisäkilvet.

– Ne tuovat esille pyörätieverkon hierarkiaa, eli on olemassa ikään kuin korkeamman ja matalamman tason pyöräteitä ihan samalla tavalla kuin autoliikenteessä on aina ollut. On pää- ja sivusuuntia, ja sivusuunta yleensä asetetaan väistämisvelvolliseksi, Vaarala selventää.

– Kärkikolmio koskee kaikkia liikkujia väylällä. Jos väistämisvelvollisuutta ei erikseen ole liikennemerkillä kerrottu, silloin väistetään ihan normaalisti oikealta tulevia.