Puukuormassa ollut rekka törmäsi Kaakkurin siltatyömaan ohjausporttiin – poliisi joutui sulkemaan hetkellisesti moottoritien pohjoisen suuntaiset kaistat

Puukuormassa ollut rekka törmäsi Kaakkurin siltatyömaan alikulkukorkeutta osoittavaan ohjausporttiin puoli viiden aikaan maanantai-iltapäivällä. Etelästä pohjoiseen suuntaisella ajoväylällä tapahtuneesta onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että poliisi joutui sulkemaan hetkellisesti koko tien pohjoiseen suuntavalta liikenteeltä onnettomuuspaikan korjaamiseksi. Paikalla on liikenteenohjaus.

Kuuden aikaan puutavarayhdistelmä oli ohjattuna moottoritien ja rampin välisellä pientareella. Rekan kuormaa vähennetään ja pinotaan uudelleen niin, että kulkuneuvo pääsee alittamaan siltatyömaan.

Kaakkurin siltatyömaan korkeutta osoittavaan porttiin on osunut useita ajoneuvoja kevään aikana. Siltatyömaan alikurkukorkeus on tällä hetkellä 4,5 metriä, mikä on 10 senttimetriä korkeammalla kuin korkein sallittu kuorma.

Päivitetty 29.4., kello 18.03: Rekan kuormaa vähennetään.