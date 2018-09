Puolivälinkankaan vesitorni saa juurelleen tusinan eläinhahmoja – muraalitaiteilija etsii koko ajan uusia maalauskohteita

Puolivälinkankaan vesitornilla käy kova sutina, sillä Timo Tyynismaalla ja Mirva Korhosella on kiire saada valmiiksi tornin juureen tuleva seinämaalaus.

Noin neljän metrin korkeuteen kohoava muraali käsittää yhteensä 12 eläinaihetta. Sunnuntaina niitä oli valmiina kolme, ja yksi kettu-aiheinen vielä vähän vaiheessa.

– Välillä on ollut aika huonot kelit, on tuullut ja välillä satanut. Yhtenä päivänä kesken maalauksen tuli kova sade, joka huuhteli yhden kuvan osittain pois. Tilaajalle, Oulun Vedelle, on kuitenkin luvattu, että syyskuun loppuun mennessä on valmista, kertoo Timo Tyynismaa.

Tuulenpuuskat ja spraymaali ovat haastava yhdistelmä, kertoo Timo Tyynismaa. Myös sadekuurot ovat viivästyttäneet maalaamista. KUVA: Jarmo Kontiainen

Arkkitehtinä työskentelevällä Tyynismaalla on kuvataidetaus­ta ja kova hinku tehdä enemmänkin taidetta. Kesällä hän teki kollegansa Mirva Korhosen kanssa leijonamaalauksen Linnankadun ja Lävistäjän kulmaan. Siitä nälkä vain kasvoi.

– Mietin hyviä kohteita ja mieleeni tuli vesitorni. Laitoin viestiä Oulun Vedelle, missä oli jo mietittykin asiaa.

Muraali aloitettiin maalaamalla kuvien tausta sokkelimaalilla, telalla ja pensseleillä. Kuvat maalataan graffitispraymaalilla.

Tyynismaa on suunnitellut maalaukseen tulevat eläinhahmot ja toteuttaa ne yhdessä Korhosen kanssa.

– Olisi ollut mukava maalata korkeammallekin ja tehdä kerralla oikein massiivinen maalaus, mutta se olisi tarvinnut kalliita telinerakennelmia.

Tyynismaata kiehtoo muraalimaalauksessa paitsi iso mittakaava, myös teoksen julkisuus.

– Ajattelen, että teen tätä lähiseudun asukkaille. Ei niinkään taidetta, vaan kuvitusta elävöittämään asuinaluetta.

Tyynismaa kertoo etsivänsä koko ajan aktiivisesti uusia maalauskohteita. Viime aikoina hän on kyttäillyt Saaristonkadulla Kirkkokadun ja Torikadun välillä sijaitsevan rakennuksen korttelinmittaista seinää.

– En ole vielä tiedustellut, olisiko se mahdollinen, mutta paikka olisi mahtava.

Katso kuvagalleriasta lisää kuvia muraalista!