Pulut ja ilkivalta ovat tehneet tehtävänsä Merijalin entisessä konttorissa – rakenteista on löytynyt sädesientä ja muuta mikrobikasvustoa

YIT on tehnyt kaikkensa että saadaan tornitalo paikallensa.

Museovirasto on vaatinut taloa suojeltavan.

Yksityiset asunnun /tontin omistaja joutuvat makasamaan mielettömät summat, pienille tuuleen heiluviin mielipiteisiin.

YIT tekee mitä kaupungin valtuuteillu on maksettu-

Tämä ei ole vihahapuhetta, eikä natsi.korttia vedetä eteen.

Jossakin kaupungin hallituksessa mättää.

Ehkä se on se neopotismi.