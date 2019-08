Puistolan kulmaan avataan uusi ulkoiluvaateliike – yrittäjä Petteri Siekkinen luottaa kivijalkamyyntiin

Oulun ydinkeskustassa Isokadulla avaa ovensa torstaina uusi ulkoiluvaateliike Paccanen Oy.

– Itselläni on aina ollut palo urheilukaupan pitämiseen. Se on vaikeaa tänä päivänä, mutta löysin tällaisen painopisteen, jossa keskitytään ulkoiluun ja harrastuksiin liittyviin hyvälaatuisiin, kestäviin, monikäyttöisiin, kulutusta ja aikaa kestäviin tuotteisiin, yrittäjä Petteri Siekkinen kertoo.

Alkuvaiheessa Puistolan kulman liikkeestä löytyy kolme brändiä, jotka ovat amerikkalainen Patagonia, norjalainen Norrøna ja ruotsalainen Elevenate.

– Ulkoilu on mielestäni koko ajan nousussa ja kasvussa. Siitä kertoo esimerkiksi se, että laskettelukeskukset laajentavat toimintaansa talven lisäksi myös kesätoimintaan. Ihmiset liikkuvat paljon ulkona, pyöräbaanoja on rakennettu, talvimaastopyöräilyreittejä on avattu, Siekkinen perustelee.

Oma yrittäjätausta Siekkisellä on se, että hänen äitinsä piti Isollakadulla aikoinaan Mexxin vaateliikettä.

– Kajaanissa oli toinen Mexxin liike, jossa olin jo nuorena poikana töissä, ja Raahessa meillä on ollut myös vaateliike. Mutta minä aikoinaan hairahdin it-alalle, jossa vierähti 25 vuotta.

Liike keskittyy myymään vaatteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan niin naisille kuin miehille, mutta ei Siekkisen mukaan keskity suoranaisesti mihinkään lajiin. Yrittäjä itse puhuu monikäyttöisyydestä. Siekkisen työparina liikkeessä on palkattu työntekijä.

Siekkinen päätti perustaa kivijalkaliikkeen, koska nyt puhutaan paljon siitä, että kivijalkaliikkeitä lopetetaan. Verkkokauppaa ei Paccasella ole alkuun lainkaan, koska vaatteita pitää Siekkisen mielestä päästä sovittamaan ja hipelöimään.

– Verkkokauppaa ei ole tarkoitus heti alkuun laittaa. Se vaatisi isot varastotilat, ja käytännössä se olisi liikkeen ohella oikeastaan toinen työ, Siekkinen perustelee.