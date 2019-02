Puheet lihan ja maidon vähentämisestä aiheuttivat kommenttitulvan, suurin osa tyrmää koko ajatuksen – ”Menee tämä hössötys jo pahasti yli”

Ei ole liha ja kala terveellisiä , ongelmia niitten syönnistä vain seuraa : Aloin syömään niitä ja pian iski kihti ja nyt jo lääkärikin kehotti välttämään niitä . Samaa sanoi moni vannoutunut kasvissyöjä todella paljon aiemmin kalan ja lihansyöntini nähtyään ja ongelma on nyt niitten syönnin lopettaminen tai edes vähentäminen kun niihin syntyy himo jota on vaikea estää tai edes hallita . Raatojen syönti on vähintään yhtä koukuttavaa kuin huumeet narkkarille joten en ihmettele niitten syönnin puolustelua enkä myöskään ihmettele enää niitten tuotannon puolustelua . Mitä taas ilmastovaikutukseen tulee niin sitä pitäisi tutkia monipuolisemmin ja samoin myös lihan ja maidon tuottajien mahdollisuuksia siirtyä ravintokasvien tuottajiksi : Tosin muutoksia tuotantoon pidä tehdä kovin laajasti ennen lopullisia tutkimustuloksia . Mahtaisiko joku yliopisto ottaa tutkimuksen työkseen ? Ainakin hyvin paljon erittäin hyödyllisiä maataloutta koskevia tutkimuksia on tehnyt Helsingin yliopisto ja hieman myös Lappeenrannan tekninen yliopistokin on tehnyt maatalouden tulevaan kehitykseen vaikuttavia erinomaisia tutkimuksia mm. lietelannan jakeistamisesta ja lantakaasujen keräyksestä , lietelannan fraktioinnista , lietelannan separoinnista ( löytyy ihan googlaamalla pelkästään näistä aiheista todella paljon mikä antaa käsityksen tiedon lisäämisestä maataloudesta yliopistollisilla tutkimuksilla tutkimuksilla verrattuna esim. alkeellisen maatalouden harjoittamisen itse tuottamaan kehitykseen ). Maatalousministeriö ja Ympäristöministeriö voisivat rahoittaa vaikkapa puoliksi kumpikin lihantotannon tarkempien ympäristö- ja ilmakehävaikutusten selvittämisen ja lihan ja maidontuotantotilojen tuotannon muuttamisen kasvintuotantotiloiksi , niin tietäisimme kuinka asia on todellisuudessa ja mitä parannuksia on tehtävissä.