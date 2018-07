Puheenaihe: Vetääkö Oulu riittävästi matkailijoita?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Oulun matkailun ja tapahtumien vetovoimaan.

Qstock-rockfestari kokoaa runsaat 30 000 vierasta tänä viikonloppuna Ouluun. Lisäksi Oulussa on pitkin kesään paljon pienempiä tapahtumia.

Joillekin matkailijoista käy Nallikari ja joillekin riittää Toripolliisin kuvaus torilla. Sopiiko nykyinen Oulun matkailutarjonta turistille vai tarvitaanko Ouluun uusi iso vetovoimainen tapahtuma tai kohde?

Ratkaisu äänin 3-2 Oulu ei vedä riittävästi matkailijoita.

Oulun juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen uskoo, että matkailijat haluavat aitoja ja yksilöllisiä kokemuksia, joiden tarjoamiseen Oulun kokoisella omalaatuisella kaupungilla luontoelämysten lähellä olisi mainiot mahdollisuudet.

- Vetovoimaa tapahtumalle ei tule vain koosta. Parhailla tapahtumilla on historiaa ja aito ihmisiä kiehtova festivaalihenki, olivatpa ne sitten isoja tai pieniä.

Alatorvisen mielestä Ouluun kaivattaisiin lisää eri alojen yhteistyötä ja halua avata "omat jutut muillekin."

- Isojen tapahtumien lisäksi Oulun pienempien olemassaolevien tapahtumien paketointi matkailijoillekin sopiviksi tuotteiksi toisi kävijöitä kaupunkiin tasaisemmin ympäri vuoden.

Oulun Matkailu Oy:n uusi toimitusjohtaja Päivi Penttilä on Pia Alatorvisen kanssa samaa mieltä, että Ouluun ei tule riittävästi matkailijoita tällä hetkellä, vaikka hänen mielestään Oulun seudulla on jo hienoja matkailukohteita ja tapahtumia.

- Tavoitteena on kasvu ja matkailijoiden pidempi viipyminen. Jotta pärjäämme kilpailussa, paikalleen ei voi jäädä. Sekä nykyistä tarjontaa että uusia avauksia tulee kehittää jatkuvasti. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja asioita, joita matkailijat arvostavat myös useamman vuoden kuluttua. On myös tärkeää kertoa innostavasti Oulun seudusta ja tavoittaa meille tärkeät matkailijaryhmät. Meillä on tässä tärkeässä työssä jo aktiivisia toimijoita mukana. Työtä riittää ja kaikki resurssit sekä innostus matkailun edistämiseksi on tervetullutta.

Oulun Nuorten Edustajiston puheenjohtaja Petteri Strömberg kehuu Tamperetta, jonne hän muuttaa opiskelemaan.

- Olen siellä tutustunut asioihin, jotka Oulusta puuttuvat. Tampereella kaupunki rakentuu kosken ympärille, missä uniikki ympäristö on hyödynnetty lostavasti. Terassilta voi vain lähteä kävelemään, ja näkemistä riittää loppuillaksi. Oulustakin löytyisi koski, kaunis suistoalue ja merenranta. Olemme kuitenkin päättäneet rakentaa kaupunkikuvan torilla seisovan patsaan ympärille. Ohi virtaa vuosittain valtava määrä potentiaalisia matkailijoita kohti pohjoisen Suomen ihmeitä. Kaksimetrinen patsas ei kuitenkaan riitä pysäyttämään Lapin turistia, Petteri Strömberg sanoo.

Vauhtipuiston tirehtööri Kalle Komulainen näkee, että Oulu on monipuolinen matkailukaupunki varsinkin kesäaikaan. Hänen mielestään Nallikari ja keskusta monipuolisine tapahtumineen sekä käyntikohteineen vetää hyvin kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita.

- Talvelle toivoisin lisää kansainvälisiä talveen liittyviä tapahtumia. Myös Oulun seudun vahvuuksien entistä enemmän esille nostamista. Vahvuuksia kansainvälisillä matkailumarkkinoilla ovat muun muassa jäätynyt meri ja arktisuus. Tärkeintä on katsoa mitä meillä jo on ja vahvistaa niitä ja niiden markkinointia, Komulainen sanoo.

Jarek ja Anita Zabinski olivat kolmen kouluikäisen lapsensa kanssa lomamatkalla Oulun Nallikarissa menneellä viikolla. He olivat tulleet kolmen lapsensa kanssa Ruotsin ja Norjan kautta Ouluun. He kertovat yllättyneensä, miten kaunista Oulussa on ja miten alueella on paljon ystävällisiä ihmisiä.

- Lämmin sää on myös yllättänyt. Yövyimme Nallikarissa mökissä, pidimme merenrannnasta ja lapsille täällä oli erittäin hyvin tarjolla mahdollisuuksia, mutta Oulusta emme juuri muuta tiedä. Jatkamme Helsinkiin. Hinnat ovat edullisempia kuin Ruotsissa ja Norjassa, mutta olut täällä on kallista. Olemme ensimmäistä kertaa Suomessa, ehkä tulemme vielä toistekin.

