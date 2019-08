Puheenaihe: Tarvitseeko Oulu oman pride-viikkonsa vai ovatko seksuaalivähemmistöjen oikeudet muutenkin jo riittävästi esillä?

MIelestäni olisi hienoa, että jokainen saisi/uskaltaisi olla seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen suhteen juuri niinkuin itse haluaa.

Mielestäni asia on saanut kuitenkin jo liian isot mittasuhteet. Itselläni on päällimmäinen ajatus että mikä tarve on näin isososti tuoda itseään julki ja huomionhakuisuus. Eikä enää riitä että millainen on vaan on iso tarve huutaa se koko maailmalle. MIksi ei voi vaan olla niinku on ilman sen kummempaa, niinkuin muutkin on, Tähän käytetty raha ja media huomio ennenmmin nuorten huumevastaiseen työhön.