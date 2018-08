Puheenaihe: Tarvitseeko Oulu lisää korkeaa rakentamista? – "Torni on torahammas muuten yhtenäisessä hammasrivissä"

Tuota on kysytty jo tarpeeksi monta kertaa ja aina vastaukseksi on saatu, että kyllä Oulu tarvitsee ehdottomasti korkeaa rakentamista. Yhtä hyvin voitaisiin kysyä, että tarvitseeko Oulu lättänää kaupunkikuvaa, resuista, matalaa ja tehotonta korttelirakennetta. Minä voisin esittää heti kymmeniä kortteleita ja yksittäisiä rakennuksia, jotka ovat törkeästi kaavoitettuja ja rakennettuja. Miksi kukaan ei näistä seikoista pidä ääntä koskaan. Oulun erikoispiirre perinteisesti on se, että täällä ruma matala rakennus on paljon kauniimpi kuin kaunis korkea rakennus. Nyt vain yhdyskunta- ja kaavoituspuolen pitäisi ottaa seuraava steppi. Nämä 16-kerroksiset ovat luvalla sanoen vähän "möykkyjä". Jos kerroskorkeudet alkaisivat olla 20:n ja 30:n välillä, se mahdollistaisi jo vähän siromman ilmeen. Ouluun voitaisiin aivan hyvin toteuttaa tämän korkeusluokan keskittymä asemaseudun pohjoispäähän, jos ja kun vanha Poliisi- ja Oikeustalo puretaan. Tämä olisi omana saarekkeena ja mitään varjostusongelmiakaan ei syntyisi. Siellä voisi olla se kauan kaivattu näköalapaikkakin, muodoltaan Puistovahdin näköinen. Lisäksi keskustassakin voitaisiin vielä harkiten lisätä korkeutta. Uudenkadun varsi olisi oiva paikka täydentää. Entinen Anttilan kortteli uusiksi. Vaaranpihalle, entiselle Rintamäen paikalle, keskustan korkein, 20 kerrosta. Vaarankortteli 5:een se suunniteltu rakennus, niin siinä olisi loistava Oulun pääkatu.