Puheenaihe: Pitäisikö Valkean sisälle sijoitettu kesäkatu sulkea yöajaksi?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Valkean kesäkadun sulkemiseen.

Kauppakeskus Valkean sisällä kulkevan Isonkadun osuuden, niin sanotun kesäkadun sulkeminen nousi esiin maanantaina 28.1. kaupungin järjestämässä turvallisuusseminaarissa. Katuosuuteen liittyvinä turvallisuusuhkina on nähty alaikäisiin kohdistuva lähestyminen asiattomissa tai rikollisissa tarkoituksissa sekä huumekauppa. Pitäisikö kesäkatu sulkea yöajaksi?

Raadin ratkaisu äänin 4-1: kesäkatua ei ole tarvetta sulkea yöksi.

– Kesäkatua ei voi sulkea yöajaksi, koska asemakaavan mukaan Isokadun on oltava läpikuljettava yleensä ympäri vuorokauden, tarkastusarkkitehti Esa Kauppi Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta painottaa.

– Heikentäisikö kaavamuutos kansalaisten uskoa demokratiaan, viranhaltijoihin ja päättäjiin? Kuuluuko kulttuurikaupungin sulkea julkisia tiloja vai voisiko Kesäkatu ollakin turistien tuntema Suomen suurin tapahtumaterassi läpi vuorokauden, Kauppi kysyy.

– Miten öiselle kadulle sopisivat konsertit, jamit, elokuvat, ”korttelipoliisi”, yöhartaudet, virsimaratonit, ruoka-apu, kulttuurivalmennus? Haastan kaupungin, Liikekeskuksen, ravintolat, kaupat, taiteilijat, poliisin, seurakunnat ja yhdistykset, Kauppi jatkaa.

– Ei ennen kuin sulkemisen vaikutukset on selvitetty. Tilan käyttö läpikulkureittinä ei ole merkittävä, eikä yöaikaisia kävijöitä ole montakaan. Pitää arvioida, siirtyvätkö lieveilmiöt muualle ja tarvitaanko lisää esimerkiksi nuorisotiloja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen linjaa.

– Pysyvä sulkeminen vaatii valtuuston tekemän asemakaavan muutoksen. Maankäyttösopimus mahdollistaa neuvottelut aukioloajoista, jos ilmaantuu järjestyshäiriöitä tai muita ongelmia, Oikarinen muistuttaa.

– Kesäkatu on toki hyvin valvottu ja ongelmat ovat lieventyneet, hän lisää.

Oikarisen mukaan sulkemispäätös tulee tehdä vasta laajan selvityksen ja jopa kokeilun jälkeen.

– Ajatus kesäkadusta oululaisten olohuoneena on hieno. Paikka on viihtyisä liikkeiden ollessa auki. Ikäviä lieveilmiöitä kuitenkin esiintyy etenkin iltamyöhään ja yöllä. Häiriöitä on, rikoksiakin tapahtuu, Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta perustelee kyllä-vastaustaan.

– Tarve läpikulkuliikenteelle vähenee yöllä, mutta siellä aikaansa viettävien määrä lisääntyy. Tietojeni mukaan monet ihmiset, joilla voisi olla tarve kulkea siitä yöaikaan läpi, välttelevät paikkaa. Useat kokevat paikan turvattomaksi.

– Vaihtoehtoisia hyvin valaistuja kulkureittejä on varsin lähellä kesäkatua. Kenenkään matka ei kohtuuttomasti pitene, vaikka yöllä läpi ei pääsisi kulkemaankaan, Karnaranta toteaa.

– Kesäkatu on osa kaupungin laajentamaa kävelykatualuetta. Valkeaa suunniteltaessa kuultiin oululaisia ja sitä jatketaan. Lämmin kesäkatu on suosittu tapahtuma- ja kohtaamispaikka, Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio kertoo.

– 24/7-yhteiskunnassa kesäkatu elää kauppojen auki ollessa. Valkea on poliisin luvalla kustantanut kadun ympärivuorokautisen valvonnan. Järjestys ja turvallisuus ovat poliisin valvonnassa.

– Vartiointiliike ja poliisi näkevät tilanteen hyvänä. Häiriöt ovat vähentyneet. Kuuntelemme ja teemme mielellämme yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa myös kesäkadun yöaukiolon osalta, Puutio toteaa.

– Ongelmia ei ratkaise pelkkä kesäkadun sulkeminen. Ongelmat vain siirtyisivät paikasta toiseen ja jopa paikkoihin, jotka ovat vaikeammin hallittavissa, Oulun nuorisovaltuusto ONEn puheenjohtaja Kalle Pyky painottaa.

– Valvonnan lisääminen voisi tuoda ratkaisun tilanteeseen. Tilaa voitaisiin myös käyttää nuorille valvottuna kohtaamispaikkana. Tulisi miettiä ratkaisuja, joilla saadaan järjestettyä kunnollinen valvonta sekä esimerkiksi matalan kynnyksen tapahtumia kesäkadulle.

– Äärikeinot, kuten kesäkadun sulkeminen eivät ratkaise ongelmia, vaan saattavat aiheuttaa niitä lisää. Vai onko niin, että poissa silmistä, poissa mielestä, Pyky kysyy.

