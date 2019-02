Puheenaihe: Pitäisikö lottovoiton suuruudella olla yläraja?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa lottopotin suuruuteen. Loton arvonnassa kierroksella 6/2019 löytyi yksi täysosuma, jonka arvo oli 15,5 miljoonaa euroa. Kyseessä oli pelin pitkän historian suurin yksittäinen voitto.

Mutta onko moinen summa yhdelle voittajalle enää kohtuullinen? Voisiko kasvavaa pottia jakaa pienempiin voittoluokkiin, jos täysosumia ei löydy? Pitäisikö lottovoiton suuruudelle määrittää yläraja?

Raadin ratkaisu äänin 5-0: lottovoitolle ei ole tarvetta määrittää yläraja.

– Loton suosio perustuu ihmisten haluun haaveilla. Lukuisat suomalaiset ovat pohtineet jo vuosikymmeniä joka viikko, miten 7 oikein -osuma Lotossa muuttaisi elämää, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa pohjustaa vastaustaan.

– Rahasummalla pitää voida toteuttaa asioita, jotka eivät normaaleilla palkkatuloilla onnistu. Siksi päävoiton pitää olla merkittävä, Auremaa perustelee.

– Loton sääntöjen perusteella täysosumalle ei ole maksimisummaa. Veikkaus määrittelee potin suuruuden joka viikko. Merkittäviä rahasummia jaetaan myös muille voittoluokille, ja korottamalla rivipanosta 50 sentillä saa voitot (muut kuin täysosuman) plussanumeron osuessa kohdalleen viisinkertaisena takaisin.

– Miljoonien rahapelivoitot ovat niin kaukana normaalielämästä, että niitä on vaikea käsittää. Yleisesti pohditaan harvemmin sitä, että yhden jättipotti koostuu lukemattomien tappioista, arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvio poliisihallituksesta pohtii.

– Rahapelit aiheuttavat tutkitusti haittoja niin yhteiskunnalle kuin osalle pelaajista ja heidän läheisistään. Lotto ei kuitenkaan rahapelinä kuulu niistä haitallisimpiin muun muassa sen verkkaisen arvontatahdin vuoksi.

– Tärkeämpää kuin säätää katto Loton jättipoteille onkin kiinnittää huomiota kiihkeämpitahtisiin rahapelimuotoihin ja niihin liittyvien haittojen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen, Varvio painottaa.

– Ajattelen asiaa rahapelihaittojen näkökulmasta. Lotto ei juurikaan aiheuta ongelmia eikä riippuvuutta, Tapio Jaakkola toteaa. Jaakkola on projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevässä projektissa.

– Toki isompi voitto voi kannustaa useampia yrittämään ja joku voi sijoittaa kohtuuttomasti unohtaen, että voiton mahdollisuudet ovat lähes olemattomat, 1:18 600 000. Eikä useamman rivinkään täyttäminen sitä kovasti muuta, Jaakkola laskee.

– Nämä jättipotit voivat kuitenkin syödä Veikkauksen tulosta, kun parin miljoonan voitto ei enää näytä miltään. Pienemmät potit eivät ehkä enää saa lottokansaa samalla tavalla liikkeelle. Vaikka kyllä kaksi miljoonaa normikansalaiselle olisi edelleen elämää mullistava asia.

– Vastuullinen kansalainen on vastuullinen pienessä ja suuressa. Elämisen arvoiseen elämään tarvitaan aineettomia asioita, kuten elämäniloa ja ilman ehtoja saatavaa tunnustusta omasta arvokkuudesta sellaisena kuin on. Tällä tavoin ajattelevaa ihmistä miljoonat eivät muuta, professori Arto O. Salonen määrittelee.

– Viisaasti ja vastuullisesti käytetyllä lottopotilla voi saada aikaan asioita, jotka muuttavat koko yhteiskuntaa paremmaksi paikaksi meille kaikille. Tarkoitan tällä sellaisia ratkaisuja, joita demokraattisella päätöksenteolla on yhteiskunnassa vaikea toteuttaa, Salonen lisää.

– En näe tarpeellisena sääntelyä tässä. Loton koko juju on päävoiton ”kohtuuttomuus”, erityisasiantuntija Mari Pajula sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

– Lotto on pelimuotona matalan riskin peli ja aiheuttaa vain vähän haittoja pelaajilleen. Päävoiton suuruus on yksi pelin koukuttavuuteen vaikuttava piirre, mutta loton kohdalla sillä ei ole merkittävää vaikutusta. Tuotepiirteiden sääntelyä tarvitaan, mutta ei mielestäni tässä kohtaa.

– Toki on totta, että voitto voi johtaa myös negatiivisiin seurauksiin ja altistaa jopa peliongelmalle, mutta tässä kohtaa vastuu on pelaajalla pohtia, ottaako kupongin ostaessaan riskin voittaa. Riski on tietysti häviävän pieni, Pajula lisää.

Mitä mieltä olet lottopotin ylärajasta? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.