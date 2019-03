Puheenaihe: Ovatko Stora Enson yt:t suurempi isku kuin Nokian vähennykset?

Tällä Stora Enson päätöksellä on yllättävän laajat kerrannaisvaikutukset työllisyyteen. Kun hienopaperia jauhavat koneet laitetaan seis niin se vaikuttaa paitsi paperitehtaan työntekijöihin niin myös firmoihin, jotka saavat töitä paperitehtalta ja iitä on esim. hydrauliikka firmat, autoilijat, koneistamot ja jotkut sähköfirmat. Sataman toimintaan paperikoneiden pysähtyminen vaikuttaa mm. siten, että kun hienopaperin vienti loppuu niin loppuu myös raaka-aineiden tonti ja se tekee ison loven kokonaisliikenteeseen, joka tulee tippumaan todella paljon. Tämä taas voi aiheuttaa sen, että operaattorilta ja ehkä muualtakin voidaan joutua vähentämään väkeä. Tietysti jos sitä kartonkia aletaan viemään laivoilla ulkomaille niin se vähän helpottaa tilannetta. Veikkaan, että noiden 400 työtömän lisäksi tulee vielä ainakin toinen mokoma työttömiä lisää kun heiltäkin loppuu työ samalla kun paperikoneet suljetaan.

Oulun alueen ostovoima on jo nyt heikko ja näyttää heikkenevän lisää, joten odotettavissa on lisää tyhjiä liikehuoneistoja ja liiketoiminnan lopettamisia. Niitä liikkeitä on Nokian hiipumisen takia jouduttu lopettamaan useampia kuten esim. Stockmann, Storm ja nyt viimeksi Motorman, jotka möivät sellaisia tuotteita, joita pienituloisilla ei ole varaa ostaa ja on niitä tietysti muitakin.