Puheenaihe: Onko vapun juhlinnassa enää poliittista ulottuvuutta?

Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa tällä viikolla kantaa vapun merkitykseen. Taas on käsillä vappu, työväen juhlapäivä. Vai onko se vain yksi hauskanpitojuhla muiden joukossa? Harva meistä enää lähtee vappumarssille tai kuuntelemaan poliittisia juhlapuheita. Tilalle ovat tulleet esimerkiksi opiskelijavappu, mökkikauden avaus ja juhlapäivän yleinen karnevalisoituminen. Onko vapun juhlinnassa enää poliittista ulottuvuutta?

Raadin ratkaisu äänin 3-2: vapun juhlinnassa on edelleen poliittinen ulottuvuus.

– Vapussa on aina poliittista ulottuvuutta. Vappupuheet muistuttavat, että työelämän oikeudet on saatu aikaan työtä tekevien ihmisten yhteisillä toimilla ja työväen järjestäytymisellä, SAK:n johtaja Annika Rönni-Sällinen korostaa.

– Niin oikeus sairauslomaan, vapaisiin viikonloppuihin kuin oman ammattitaidon kehittämiseenkin ovat järjestäytyneen työväen poliittisia saavutuksia.

– Tänä vappuna poliittinen ulottuvuus korostuu vielä tavallistakin enemmän. On tärkeää, että tekeillä oleva uusi hallitus rakentaa luottamusta työmarkkinoihin ja arvostaa kolmikantaista sopimista, joka on tuottanut kasvua ja vakautta suomalaiseen yhteiskuntaan, Rönni-Sällinen painottaa.

– Opiskelijavapussa on monia puolia. Kaduilla opiskelijat tunnistaa usein haalareista tai ylioppilaslakeista juhlistamassa vappua erilaisissa tapahtumissa, Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Sanni Lehtinen pohjustaa.

– Jo pelkästään tuo opiskelijoiden näkyminen on poliittista, erityisesti näin hallitusohjelmaneuvottelujen alla: meidät on muistettava ja niin koulutuksen rahoitukseen kuin opiskelijan toimeentuloon panostettava, jos tälle yhteiskunnalle halutaan kestävä tulevaisuus, Lehtinen tähdentää.

– Joissain opiskelijakaupungeissa vappuna juhlitaan myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, joiden toteutumisen saralla on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

– Vapun juhlinnassa on edelleen vahva poliittinen ulottuvuus. Esimerkiksi Keskusta järjestää perinteisiä vihreä vappu -tilaisuuksia ympäri Suomen ja vappupuheita pidetään runsaasti, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toteaa.

– Vappupuheista syntyy pitkään puhuttavia poliittisia avauksia, mikä alleviivaa juhlan poliittista luonnetta, Pirkkalainen lisää.

– Ilman muuta vapun rooli hauskanpitojuhlana on vahvistunut. Opiskelijoiden lisäksi perheillä ja lapsilla on paljon vappuperinteitä. Vapusta on muodostunut eri sukupolvien yhteinen, monipuolinen kevätjuhla. Ehkä se todistaa myös sen, että politiikan perinteetkin voivat olla ihan hauskoja.

– Vapun poliittinen merkitys on hapertunut. Aiemmin vapusta toiseen samanlaisena toistuvat rituaalit ja symbolit puheineen ja kulkueineen näkyivät kaduilla ja toreilla. Joukkovoima tuntui. Poliittiset yhteisöt juhlivat aatteitaan, uskomuksiaan ja olemassaoloaan, Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Tomi Kiilakoski kertoo.

– Tuolloinen poliittinen tilanne on muuttunut. Vasemmiston ja oikeiston oheen on tullut uusia jakoja. Politiikkaa tehdään entistä enemmän sosiaalisessa mediassa.

– Vappuna juhlitaan kevättä ja aurinkoa enemmän kuin ideologiaa. Se on useimmille arjesta irrallinen karnevaali tai tilaisuus olla lomapäivänä perheen kanssa. Kippis sille!, Kiilakoski toivottaa.

– Vappu on omin silmin nykyään kääntynyt enemmän opiskeluvuoden loppuriehaksi. Kova hinku on ollut monilla tahoilla omia vapun hieno perintö omissa vaikuttamistarkoituksissaan. Ja hyvä niin – tätä mieltä olen vahvasti, Tekniikan akateemiset -etujärjestön opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä perustelee .

– Vappu voitaisiin opiskelijavoimin kääntää uudelleen poliittiseksi: nykypäivän tärkeillä teemoilla. Itseä kiinnostaisi esimerkiksi ilmastonmuutosvappu, globaalin maailmanpolitiikan kriisiherkkyys -vappu ja näin edelleen, Vähä-Heikkilä ehdottaa.

– Näytetäänkö opiskelijoina mallia? Haastan opiskelijajärjestöt laskemaan ympäristökuormansa Wapun tapahtumissa ja kompensoimaan tämän tuoma hiilidioksidi-ekvivalentti määrä keinolla, joka tuntuu oman taustayhteisön kannalta relevanteimmalta, Vähä-Heikkilä innostaa.

