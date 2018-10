Puheenaihe: Onko sunnuntai enää pyhäpäivä?

Hei kamoon. Ihminen on yksilö ja hänellä on oikeus tehdä ja toimia niin kuin haluaa.

Auktoriteettiusko on ollut suomalaisten ongelmana pitkään ja on vieläkin. Jokin taho sanoo, miten asia on ja miten pitää ajatella -- kuitenkin tämä vallankäyttö on murentumassa. Murentumisen syitä voi etsiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, jossa kuka tahansa voi harjoittaa sananvapauttaan ja saada kannattajia asialleen.

On hyvin vanhanaikaista ja suorastaan naurettavaa ajatella, että jokin menneen ajan instituutio kuten kirkko sanoo, miten yksilön pitää käyttää aikaansa.