Puheenaihe: Nöyryyttääkö tutustumisjuhla opiskelijaa liikaa?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa fuksiaisiin eli uusien opiskelijoiden tutustumisjuhliin, joissa vanhemmat opiskelijat perehdyttävät erilaisilla ohjelmanumeroilla fukseja opiskelijaelämään.

Fuksiaisissa opiskelija voi joutua riisumaan vaatteensa tai häntä painostetaan juomaan alkoholia. Tarvitaanko opiskelukauden alkuun railakasta tapahtumaa vai riittäisikö asiallinen tutustuminen? Ovatko ohjelmanumerot sopivan iloisia vai häiritseviä ja loukkaavia? Nöyryytetäänkö niissä opintojaan aloittelevaa nuorta liikaa?

Ratkaisu äänin 4-1 ei nöyryytetä liikaa.

Fuksiaisissa esiintyy epäasiallista toimintaa, kertoo sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta. OYY haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tapahtumissa. Helsingissä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa toimii nykyään kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin opiskelijat voivat ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

– Yksikin kokemus siitä, että opiskelija joutuu tekemään jotain vasten tahtoaan tai painostuksen alaisena, on liikaa. Suurin osa opiskelijajärjestöistä osaa pitää iloiset, railakkaat ja asialliset fuksiaiset, joissa kaikki osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi. Valitettavasti myös epäasiallista toimintaa tapahtuu edelleen, Toiviainen sanoo.

Pohjois-Pohjalaisen osakunnan kuraattori Elina Salmu Helsingistä arvioi, että joissakin opiskelijajärjestöissä elää edelleen juhlaperinteitä, joista olisi syytä luopua.

– Hyvin toteutettu tutustumisjuhla on matalan kynnyksen tilaisuus tavata uusia ystäviä ja tutustua järjestön toimintaan. Viime vuosina opiskelijapiireissä on kiinnitetty yhä enemmän huomiota yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja alkoholittomiin tapahtumiin. Muutokset vievät aikaa. Tärkeää on luoda ilmapiiri, jossa ongelmista uskalletaan puhua ja niihin on myös keinot puuttua. Onneksi yhä useampi ymmärtää, että hyvä yhteishenki syntyy yhteisistä onnistumisista, ei nöyryytyksestä tai painostuksesta, Salmu sanoo.

Tapahtumavastaava Veikka Ritola Oulun yliopiston suomen kielen ainejärjestö Suma ry:stä ei näe fuksiaisilla yhteyttä nöyryyttämiseen tai häirintään.

– Ketään ei pakoteta mihinkään eikä painosteta juomaan, ja kaikki hyväksyvät juomattomuuden. Jo aikaisemmin ainejärjestöt ovat sopineet, ettei alastomuudesta saa enää pisteitä esimerkiksi rastisuunnistuksissa.

Ritolan mielestä näyttävät fuksiaiset jäävät mieleen ja ne ryhmäyttävät tehokkaasti.

– Laimeita juhlia ei muisteta. Mielestäni tapahtumiin voivat osallistua aivan kaikki. Ymmärrän, jos introvertti ihminen jättää osallistumatta tapahtumiin ihmispaljouden vuoksi, mutta tapahtumien ensisijainen lähtökohta on silti sosiaalisuus ja yhdessäolo.

Myös pienryhmäohjaaja eli tutor Lassi Perämäki Oulun yliopistosta huomauttaa, että ketään ei painosteta juomaan.

- Absolutistit otetaan huomioon, sillä fuksipassiin hyväksytään suorituksiksi myös alkoholittomat shotit. Vuoden fuksiksikin on valittu absolutisti.

Perämäen mielestä fuksiaiset kuuluvat "ikonisesti" opiskelijakulttuuriin.

– Rituaalit eivät ole sukupuolitettu. Niiden täytyy olla samanlaisia kaikille eikä niitä voi yksilöidä erilaisille opiskelijoille. Mielestäni kaikkien pitäisi selvitä nykyisistä ohjelmanumeroista, joista kaikista saa etukäteen tiedon. En tunne ketään, joka muistelisi kauhulla fuksiaisia. Jos on luonteeltaan herkkä eikä halua johonkin tapahtumaan osallistua, silloin voi jättää menemättä juhliin, Perämäki toteaa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n Oulun toimipisteen osastonhoitaja Mirja Levo pitää fuksiaisten tavoitetta hyvänä, sillä niissä uudet opiskelijat otetaan osaksi opiskelijayhteisöä.

– Tarkoitus on kivan tekemisen kautta luoda positiivinen ja yhteisöllinen henki uusille opiskelijoille. Perinteisillä tapahtumilla on suuri merkitys ryhmäytymiseen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseen. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, eikä ketään pidä painostaa tekemään epämiellyttäviä asioita.

Mirja Levon mielestä ongelmaksi voi muodostua tapahtumiin liittyvä liiallinen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö.

– Se ei ole koskaan suotavaa. Vastaan kyllä päihteettömille tapahtumille.

