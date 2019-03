Puheenaihe: Luottavatko autoilijat liikaa autojen turvallisuuteen? "Tärkein turvavaruste on kuitenkin aina ratin ja penkin välissä"

Oulussa on unohdettu, mikä on normaali talvikeli. On opetettu autoilijat ajamaan kesäkelillä talvellakin, kun suolataan tiet. Talvella tiet on jäällä ja lumella, eikä asfalttipinta ole näkyvillä. Nyt tuli talviolosuhteet, eikä tietä ehditty sulattamaan ja tulos on tämä.