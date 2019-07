Puheenaihe: Löytyykö Oulusta mitään turistia kiinnostavaa kohdetta?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Ouluun turistikaupunkina.

Matkailijoita liikkuu Oulun seudun matkailukohteissa eniten heinäkuussa. Mihin tänne eri puolilta Suomea tai ulkomailta saapuneet suuntaavat. Mikä heitä erityisesti sykähdyttää? Pistääkö ulkopuolisen silmään Oulussa mikään, mikä kaipaisi kohentamista ja kehittämistä. Puuttuuko kaupungista tai lähiseudulta jotain?

Löytyykö Oulusta yhtään kiinnostavaa paikkaa tai kohdetta turistille?

Ratkaisu äänin 5–0, kyllä löytyy kiinnostavia kohteita.

Seinäjokelainen Petri Kolehmainen vieraili tyttärensä Sofian ja äitinsä Liisa Heikkisen kanssa Vauhtipuistossa. He aikoivat käydä myös liikennepuistossa Hollihaassa sekä Tietomaassa.

– Ainahan Ouluun voisi enemmänkin toivoa paikkoja, mutta kyllä ainakin lapsille on tarvittavat elämyskohteet, Kolehmainen sanoi.

Hän on lähtöisin Oulusta ja muuttanut pois yli 20 vuotta sitten, mutta kuulemma veri sekä sukulaiset vetävät aina takaisin.

– Oulu on muuttunut niin paljon 20 vuodessa, että nykyään tuntee itsensä turistiksi. Maisemat ovat erilaiset ja kaupunki on kasvanut. Ei tunnista enää reittejä ja teitä. Onneksi äiti toimii oppaana.

Tamperelaiset Eerik Salonen ja Sara Mäntynen kuvasivat toisiaan Toripolliisin kanssa torilla. He tulivat ensimmäistä kertaa Ouluun suoralla junayhteydellä kahdeksi yöksi lomalle ja kävivät torin lisäksi ainakin Superparkissa ja Nallikarissa.

– Lähdimme vähäksi aikaa etelästä pois paikkaan, jossa ei näe tuttuja. Emme ole ainakaan kuulleet etukäteen kavereilta mitään huonoa Oulusta. Tämä on rauhallinen kaupunki, maisemaltaan nätti ja kiva kävellä. Superparkista löytyi vaikka mitä tekemistä. Nallikariin olemme vasta menossa ja olemme kuulleet merenrannasta suosituksia. Vanhat ja uudet rakennukset ovat täällä sekaisin. Tie- ja katutöitä täällä on paljon, vaikka Oulussa ei rakenneta ratikkaa kuten Tampereella, pariskunta kertoi.

Kaksossisarukset Jaana Nykänen ja Nina Nykänen Kiirunasta lomailevat perheineen Nallikarissa, mikä on heille jo monen vuoden perinne.

– Kaveri oppi lapsena vanhempiensa kanssa käymään Nallikarissa kesällä. Tapa siirtyi hänelle ja meille. Yövyimme täällä joskus teltassa, asuntovaunussa ja myös vanhoissa mökeissä. Nyt asumme jo toista kertaa uusissa täysin varustelluissa mökeissä, joihin ei tarvitse ottaa juuri mitään mukaan, Jaana Nykänen kertoi.

Sisarusten mukaan Nallikari on muuttunut aina vain paremmaksi lomakohteeksi.

– Täällä on rauhallista ja lapset tykkäävät uida meressä. Käymme huvipuistossa ja kaupungilla, jossa on paljon kauppoja. Olemme syntyisin Torniojokilaaksosta, osamme suomea ja Kiirunasta on tänne helppo tulla omalla autolla.

Hämeenlinnalainen Satu Jylhä yöpyi yhden yön miehensä, kahden lapsen sekä koiran kanssa Nallikarissa mökissä matkalla Saariselälle vanhempien luokse kultaa huuhtomaan.

– Nallikarissa parasta on meri, ranta, maisema, meren tuoksu ja tunnelma. Ehdin käydä aamulla joogaamassa merenrannalla, joka on mahtava paikka. Olemme yöpyneet aikaisemmin myös kylpylässä, joka on kiva paikka. Neljä vuotta sitten olimme Oulussa useamman yön mieheni kanssa Qstock-festareilla, kun lapset olivat vanhemmilla hoidossa, Satu Jylhä kertoo.

Yhdysvaltalaisten eläkeläisten linja-autoryhmä pysähtyi tunniksi Oulun torin kupeeseen. Itsensä Theresaksi esittelevä rouva kertoi, että he matkustavat yhteensä 17 päivää Skandinaviassa.

– Saavuimme aluksi Helsinkiin, josta lähdimme bussilla kohti Lappia. Pysähdymme nyt tunniksi, yhdeksi tunniksi Ouluun. Olemme katselleet tässä vähän toria ja kaupunkia. Kävelimme tuossa joen varrella. Vesi on täällä aivan ihanaa. Myös suomalainen luonto näyttää hienolta.

Oulusta ryhmä jatkaa Lappiin ja kohti Nordkappia Norjaan. Tarkoituksena on nähdä poroja. Kiertomatka päättyy Osloon, josta he Theresan mukaan palaavat kotiin Yhdysvaltoihin New Jerseyn osavaltioon.

Mitä mieltä olet Oulusta turistikaupunkina? Mikä Oulussa houkuttelee matkailijoita? Vastaa kommentoimalla tätä juttua. Voit osallistua keskusteluun myös Facebookissa.