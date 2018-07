Prometheus-leiri Yli-Iissä kannustaa ajattelemaan itse – protuleirit ovat vielä marginaalia rippileireihin verrattuna

Prometheus-leirin käy tänä vuonna ennätysmäärä leiriläisiä. Leiri syntyi vaihtoehdoksi rippileirille, mutta nykyisin osa nuorista käy molemmat leirit.

Nea Severidt ja Martti Tiainen istuvat katoksen alla entisen kyläkoulun pihalla Yli-Iissä.

On heidän Prometheus-leirinsä neljäs päivä. Sen teemana on yhdenvertaisuus. Iltapäiväyhteen mennessä he ovat ehtineet puhua ihmisten erilaisuudesta ja samanlaisuudesta sekä ennakkoluuloista. Välissä on ehditty myös leikkiä.

– Täällä käydään läpi niin paljon erilaisia asioita, että kaksi tuntia tuntuu kahdeksalta, mutta päivät menevät todella nopeasti, Tiainen sanoo.

Prometheus-leirillä, tuttavallisemmin protuleirillä, käsitellään yhdenvertaisuuden lisäksi esimerkiksi ihmissuhteita, tulevaisuutta, maailmankuvaa, riippuvuuksia ja identiteettiä. Niitä käydään läpi pääasiassa keskustellen, vaikka ohjaajilla on käytössään muitakin työkaluja.

Prometheus-leiriläiset Nea Severidt ja Martti Tiainen pitävät leiriä paikkana, jossa uskaltaa puhua. Ohjaajat Sofia Hemberg ja Tanja Lukinmaa pitävät sitä onnistumisena.

– Aiheet ovat kaikilla leireillä samat, mutta ohjaajat suunnittelevat leirit itse, joten käsittelytavat voivat olla hyvinkin erilaisia, sanoo Yli-Iin leirillä ohjaajana toimiva Sofia Hemberg.

Leirin tavoitteisiin kuuluu vahvistaa leiriläisten itsetuntoa ja omien mielipiteiden arvostusta. Niillä halutaan vaalia nuorten omanarvontuntoa ja rohkaista heitä luovaan ja itsenäiseen ajatteluun. Leirin pyrkimyksenä on luoda turvallinen ympäristö vaikeiden, joillekin myös hyvin henkilökohtaisten aiheiden käsittelyyn.

– Vaikka emme tunteneet toisiamme aiemmin, jo ensimmäisenä päivänä pystyimme puhumaan itselle tärkeistä aiheista, Severidt sanoo.

Tänä vuonna protuleirin käy yli 1000 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Leirejä on yhteensä lähes 70. Suurin osa leireistä on suomenkielisiä, mutta niitä pidetään myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi järjestetään 12 teemaleiriä.

Usein leirit nähdään vaihtoehtona rippileireille, ja sellaiseksi ne ovat 1980-luvulla syntyneetkin.

– Se ei kuitenkaan ole ihan sitä. Meillä on hyvin erilaiset tavoitteet ja hyvin erilainen konsepti. Olemme omanlaisemme aikuistumisleiri, sanoo leirejä järjestävän Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Ansku Ahvenainen.

Suosion kasvusta huolimatta protuleirit ovat marginaalia rippileireihin verrattuna. Jälkimmäisen käy vuodessa noin 50 000 nuorta.

Nykyisin joka neljäs protuleirin käyvä nuori kuuluu johonkin uskontokuntaan. Joka kuudes heistä käy myös rippileirin.

– Suurin ero on se, että protuleirillä ei opeteta mitään, vaan leiri on pikemminkin työkalu asioiden käsittelemiseen. Ohjaajien mielipiteiden ei saa antaa vaikuttaa leiriläisiin, Hemberg sanoo.

Hemberg on käynyt Prometheus-leirin lisäksi rippileirin. Severidt ja Tiainen taas ovat valinneet protuleirin juuri vaihtoehdoksi rippileirille.

– Se oli yksi syy. Lisäksi halusin laajentaa omaa maailmankuvaani, Severidt sanoo.

Prometheus-leirejä pyöritetään lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin, eikä leiriohjaajille makseta palkkaa. Tämän vuoksi kasvava leiriläisten määrä tuo omat ongelmansa.

"Protuleirillä ei opeteta mitään, vaan leiri on pikemminkin työkalu asioiden käsittelemiseen." Sofia Hemberg Prometheus-leirin ohjaaja

– Olemme pärjänneet tähän asti hyvin sillä määrällä vapaaehtoisia, jonka olemme saaneet. Nyt olemme kynnyksellä, sillä on haaste saada vapaaehtoisten määrä pysymään kasvussa leiriläisten tahtiin, Ahvenainen sanoo.

Yhdelle leirille osallistuu vain 8–17 leiriläistä. Heidän kanssaan on kaksi ohjaajaa, viisi apuohjaajaa ja kaksi kokkia.

– Tehtävä ei ole pelkästään leirin veto, vaan myös se, että leiri ylipäänsä saadaan aikaan. Työ ei pääse loppumaan, sanoo leiriohjaaja Tanja Lukinmaa.

Muut leiriläiset ovat ilmestyneet rykelmäksi ikkunaan katsomaan, mitä terassilla tapahtuu. Koska puhe ei kuulu sisälle asti, he eivät vielä tiedä, että heitäkin rekrytoidaan pian ohjaajiksi.

– Se on itse asiassa jo käynyt mielessä, Severidt sanoo.

Rahan sijasta palkkioksi on tarjolla henkistä pääomaa. Osa ohjaajista on mukana useamman vuoden, esimerkiksi Hemberg jo toista kertaa.

– Ei tänne varmaan joka vuosi saataisi vapaaehtoisia, jos tämä ottaisi enemmän kuin antaa, Lukinmaa toteaa.